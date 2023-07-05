Mash: Орбакайте признали невиновной в срыве концерта Mash: суд признал Орбакайте невиновной в срыве концерта в Южно-Сахалинске из-за отъезда

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Кристина Орбакайте

Telegram-канал Mash сообщил, что певицу Кристину Орбакайте признали невиновной в том, что сорвала концерт из-за внезапного отъезда за границу. По информации канала, исполнительница отказалась выступить в Южно-Сахалинске, сославшись на форс-мажор, когда организатор уже утвердил с ее менеджером даты и заплатил 321 тысяч рублей за аренду «Чехов-центра».

По данным Mash, в январе 2023 года Николай из Южно-Сахалинска решил организовать у себя в городе концерт Орбакайте. По его словам, когда он уже начал готовить промо-кампанию мероприятия, то певица заявила, что покидает страну и не сможет выступить на Сахалине.

Организатор подал иск, потребовав возместить ущерб из-за расходов на шоу, которое не состоялось из-за отъезда артистки, но суд встал на сторону Орбакайте. Певицу признали невиновной, отказавшись удовлетворить требования истца о компенсации расходов.

Ранее музыкальный критик Павел Рудченко обвинил уехавшую из России певицу Наргиз Закирову в том, что она пытается помешать российским артистам выступать с гастролями в Узбекистане. По мнению Рудченко, экс-артистка продюсера Максима Фадеева «исходит желчью», поскольку сидит «где-то в Америке», и ее карьера не развивается, пока многие продолжают зарабатывать в России.