Киркорова не пустили в Молдавию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Филипп Киркоров

Филиппу Киркорову отказали во въезде в Молдавию, когда он прилетел чартерным рейсом в аэропорт Кишинёва. Пограничная служба не пустила певца в страну на основании того, что им якобы не были соблюдены условия пересечения границы, сообщает Deschide.

Этой ночью в Международном аэропорту Кишинева в отношении некоторых иностранных граждан было принято решение об отказе им во въезде в Республику Молдова. Действуя согласно установленным протоколам, молдавской пограничной полицией было установлено, что условия разрешения на пересечение государственной границы (Филиппом Киркоровым) не были соблюдены, — цитирует издание комментарий пограничной службы.

Цель визита Киркорова в Молдавию неизвестна, но это точно не гастроли, так как у артиста проходит концертный тур в Крыму. Примечательно, что музыкант с 2018 года является народным артистом республики. Этим званием Киркорова удостоил бывший президент Молдавии Игорь Додон.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за действиями властей Молдавии в отношении оппозиции и не может одобрять их. По его словам, руководство Молдавии методично пытается насаждать антироссийскую повестку и политически дистанцироваться от России, одновременно принимая достаточно жесткие меры в отношении оппозиционных сил.