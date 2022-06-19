В Молдавии полиция сорвала концерт российских артистов В Кишиневе полиция сорвала концерт Киркорова на оппозиционном митинге

Фото: Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency/Global Look Press

Филипп Киркоров

Полиция Кишинева не пропустила на центральную площадь города грузовик со сценой для российских артистов, среди которых был Филипп Киркоров. Их выступления планировались после завершения митинга, который организовала оппозиционная партия «Шор», сообщает РИА Новости.

Вице-председатель партии «Шор» Марина Таубер назвала действия силовиков «беспределом».

Люди попросили организовать концерт Филиппа Киркорова и других артистов — Давы, Ивана Дмитриенко. Мы пытались убедить власти, чтобы сцена доехала до площади, но представители полиции отказали нам в этой просьбе. Это настоящий беспредел, — считает она.

Агентство отмечает, что на антиправительственную акцию 19 июня в Кишиневе пришло около 40 тысяч человек. Когда полиция отказалась пропускать грузовик со сценой, протестующие направились к комиссариату. Они требовали дать организаторам возможность установить необходимое оборудование.

Полиция настаивала на проверке грузовика с аппаратурой на наличие подозрительных предметов. Пока стороны решали проблему, закончилось время, отведенное для концерта, его отменили.

Ранее стало известно, что на площади Великого Национального Собрания в центре Кишинева 19 июня прошел крупный антиправительственный митинг сторонников оппозиционной платформы «Новая жизнь». Митингующие требовали отставки правительства и новых выборов. Они высказывали недовольство ростом цен на продукты и высокими тарифами на энергоносители.