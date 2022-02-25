Вместо ЮрКисса – Гудков: Люся Чеботина удивила новой песней «Аэроэкспресс»

Минувшая неделя оказалась богатой на разножанровые новинки. Популярная певица Люся Чеботина, прославившаяся песней «Солнце Монако», представила новый трек «Аэроэкспресс», российский блогер NЮ записал совместную композицию «Любить некого» с украинским рэп-коллективом Kavabanga Depo Kolibri, а рейв-группа «длб» презентовала альбом Late Night Show. NEWS.ru рассказывает о музыкальных премьерах недели на основе обзоров новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Люся Чеботина: «Аэроэкспресс»

Новая композиция 24-летней певицы Люси Чеботиной «Аэроэкспресс» — о девушке, которая спешит на самолёт и «никак не может опоздать» на рейс, поскольку «в другой стране» её «ждёт самый дорогой на Земле человек».

Поклонники исполнительницы тут же заподозрили, что трек посвящён сыну музыкального продюсера Владимира Киселёва певцу ЮрКиссу (Юрию Киселёву), с которым певице приписывают роман. Артистов часто видят вместе, но в этот раз Люся Чеботина сумела удивить поклонников, выложив на своей странице в Instagram небольшое видео, где она поёт «Аэроэкспресс», а на заднем плане в такт ей пританцовывает известный юморист, соведущий шоу «Вечерний Ургант» Александр Гудков. Не исключено, что вскоре они выпустят клип на новую песню.

NЮ и Kavabanga Depo Kolibri: «Любить некого»

Российский актёр, видеоблогер Юрий Николаенко (NЮ) записал совместный трек с украинской рэп-группой из Харькова Kavabanga Depo Kolibri (KDK), в которую в прошлом году вернулся третий исполнитель Дмитрий Лелюк. KDK считается считается одним из самых популярных рэп-коллективов на Украине и в Белоруссии.

Результатом совместной работы автора лирических хитов NЮ и рэп-трио стала песня «Любить некого», герой которой переживает расставание с девушкой и корит себя за ошибки.

«длб»: Late Night Show

Четвёртый студийный альбом рейв-группы «длб» Late Night Show порадовал поклонников электронной музыки. Участники коллектива подробно рассказали об идее нового релиза. По их словам, он максимально соответствует основной цели группы — заинтересовать российского слушателя мировой EDM-сценой (электронной музыкальной музыкой).

Россия по-прежнему ещё очень молода в культурном плане и только учится разбираться в музыке, особенно электронной. Для всего мира уже совершенно нормальной практикой является то, что на самых крупных мировых музыкальных фестивалях играет EDM, что Marshmello не уступает Трэвису Скотту и Билли Айлиш по прослушкам на «Спотифай». А в России более-менее существует лишь один электронный фестиваль, буквально несколько имён, востребованных на Западе, и огромная стена непонимания со стороны массового слушателя, — объяснили музыканты.

Они выразили надежду, что после прослушивания их нового альбома Late Night Show россияне захотят углубиться в жанр и открыть для себя таких исполнителей, как Habstrakt, Sikdope, Knock2, Gentlemens Club. По мнению участников «длб», они делают шаг «к нестыдной электронной музыке на русском» и «стоят у истоков невероятной мировой славы российской электронной музыки».