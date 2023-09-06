Американцы подбираются к границам России: зачем нужны учения Армении и США Эксперты указывают на все более недружественное отношение Еревана к союзнической Москве

Фото: МО Армении

Минобороны Армении анонсировало совместные военные учения с США. В Ереване такое решение объясняют желанием увеличить взаимодействие и обменяться опытом с другими странами. Но не с союзниками по ОДКБ. До этого закавказская республика отозвала своего постпреда в ОДКБ. На эти действия пока еще союзного государства были вынуждены жестко отреагировать в российском дипломатическом ведомстве. Зачем на самом деле Армения приглашает войска стран НАТО на пространство ОДКБ — в материале NEWS.ru.

Что известно об учениях Армении и США

Армяно-американские учения Eagle Partner 2023 пройдут в южнокавказской республике с 11 по 20 сентября. В Минобороны страны отметили, что в ходе военных маневров стороны отработают сохранение стабильных отношений между конфликтующими странами при выполнении миротворческих задач, а также подготовят армянских военных к плановым оценкам в рамках программы НАТО «Партнерство во имя мира».

Армянские эксперты в беседе с NEWS.ru заявили, что им неизвестны детали запланированных учений, но они не ожидают, что маневры будут масштабными. По словам научного сотрудника Института Кавказа в Ереване Гранта Микаэляна, скорее всего, военно-учебные мероприятия будут носить формальный характер.

Учения пройдут на базе учебного центра «Зар», расположенного в Котайской области Армении. В 2017 году его открыли при поддержке США, а в прошлом году американские власти помогли полностью модернизировать центр, обеспечив капитальный ремонт. На открытии обновленного центра присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, генерал-майор Даниэль Ласика, директор по стратегии, планированию и политике Европейского командования США, и другие военные представители стран Запада.

Фото: МО Армении Премьер-министр Армении Никол Пашинян и генерал-майор Даниэль Ласик на открытии учебного центра «Зар»

Весной Минобороны Армении сообщало, что страна примет участие в двух учениях под эгидой США. До этого ведомство опровергло слухи об участии Еревана в маневрах Defender 2023, которые пройдут на территории десяти европейских стран. Пентагон сначала включил армянских военных в список участников, но потом удалил эту информацию с сайта ведомства.

Солдаты Армении и США периодически организуют учения в разных форматах. В понедельник армянское военное ведомство сообщало об участии врачей в мероприятиях, которые проводит медицинская служба сухопутных войск США на военной базе в немецком городе Хоэнфельсе.

Фото: U.S. Marine Corps photo by Lance Cpl. Ryan Ramsammy Решение провести совместные учения с США можно охарактеризовать как очередной шаг Еревана в сторону Запада и отказ от связей с Россией

Как отреагировала Москва на новость о совместных учениях Армении и США

Вероятно, предвидя недовольство союзников по ОДКБ, оборонное ведомство Армении особо подчеркивало, что подразделения, готовящиеся к международным миротворческим операциям, регулярно участвуют в аналогичных совместных военных учениях в странах-партнерах. Несмотря на такое пояснение, Москва выразила обеспокоенность присутствием военных недружественных США на территории страны-союзницы.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что учения Еревана и Вашингтона вызывают настороженность, «особенно в нынешней ситуации». По его словам, Россия будет анализировать данную информацию и отслеживать ситуацию.

Заявление Минобороны Армении о намерении провести совместные учения с США вызывают вопросы, которые должны решаться путем переговоров политических и военно-политических представителей, заявил NEWS.ru председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин.

«Нас с Арменией связывают много общих интересов, которые касаются, прежде всего, стабильности и безопасности в регионе. Поэтому заявление вызывает вопросы. Надо прояснить ситуацию. Возможности для этого у нас есть, работают соответствующие механизмы. Делается это обычно не через СМИ, а в личных контактах представителей. Надеюсь, проясним ситуацию в том ключе, который подразумевает членство Армении в соответствующих структурах», — отметил Карасин.

Что говорят в Ереване

Решение провести совместные учения с США можно охарактеризовать как очередной шаг Еревана в сторону Запада и отказ от связей с Россией, утверждает Микаэлян. Политолог заявил, не удивился решению армянского правительства, так как «команда Пашиняна с самого начала своего правления была заинтересована в развитии отношений с Вашингтоном».

«Армяно-российские отношения находятся в полноценном кризисе, и на то есть много причин. Сводить все исключительно к отношениям Москвы и Еревана — неверно. На стороны давят третьи игроки, а они не могут этому противостоять. Кроме того, в России распространено мнение, что Армении без нее некуда деваться, а значит, прозападная политика будет губительна для республики. Отчасти я с этим согласен», — подчеркнул Микаэлян в беседе с NEWS.ru.

Фото: МО Армении Пашинян назвал «стратегической ошибкой» зависимость Армении от России в сфере безопасности

Почему Ереван отдаляется от ОДКБ

ОДКБ не раз предлагала Армении совместные учения для повышения уровня военных этой страны. Однако в самом начале года Пашинян счел «нецелесообразным» проводить на территории республики учения «Нерушимое братство». Тогда он пообещал, что по крайней мере в этом году учения ОДКБ в Армении проводиться точно не будут.

Во вторник, 5 сентября, Ереван отозвал постпреда в ОДКБ Ваагна Хачатуряна и назначил его послом в Нидерландах. При этом указа о назначении его преемника пока нет. До этого Пашинян заявил, что что «не Армения выходит из ОДКБ, а ОДКБ из Армении».

Как рассказывал глава МИД России Сергей Лавров, армянские власти требовали от ОДКБ решительного осуждения действий Азербайджана, однако члены организации не согласились на это.

Отказ Армении участвовать в учениях ОДКБ кажется очень странным, отметил в беседе с NEWS.ru президент Союза армян России Ара Абрамян

«Если Ереван как партнер Вашингтона выполняет свои обязательства, почему он это не делает этого же в отношении ОДКБ? Не стоит забывать, что это нужно в первую очередь для Еревана и боеспособности армянской армии. Нужно использовать каждую возможность для поднятия квалификации своих военных. А учения ОДКБ в первую очередь — это российское оружие и квалификация. Хорошо известен высокий уровень российской армии», — заявил Абрамян.

По его словам, для армянского руководства самое главное сейчас не поддаваться давлению и провокациям, потому что Россия на протяжении многих веков оставалась стратегическим партнером Армении.

«Сегодня в регионе никто не может заменить Россию, это просто невозможно. Если кто хочет заменить ее, пускай строит там военные базы, отправляет туда миротворцев, дают гарантии безопасности. Ереван хочет своими руками разрушить все? И куда это приведет? Боюсь, что ни к чему хорошему», — посетовал глава Союза армян России.

Фото: odkb-csto.org ОДКБ не раз предлагала Армении совместные учения для повышения опыта армянских военных

Что Армения не поделила с Россией

Наибольшую поддержку Ереван ожидал от страны, чьи военные находятся сегодня на территории республики, — от России, заявил Пашинян в интервью итальянской газете La Repubblica. По его словам, в Москве считают, что западные страны подталкивают правительство Армении «к вытеснению России из нашего региона», но в реальности ситуация выглядит совсем иначе. Пашинян уверяет, что Москва самая отдаляется от Южного Кавказа.

Армянский премьер также назвал «стратегической ошибкой» зависимость Армении от России в сфере безопасности. По его мнению, сейчас Россия не смогла бы обеспечить потребности Армении в безопасности, даже если бы хотела.

«Этот пример должен показать нам, что в сфере безопасности зависимость или привязка только к одному центру сама по себе является стратегической ошибкой», — заявил Пашинян, добавив, что российская миротворческая миссия в Карабахе якобы провалилась.

Подобные заявления вызвали жесткую реакцию в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос NEWS.ru, заявила, что армянскому лидеру следует научиться нести ответственность за собственные поступки.

«Нужно нести ответственность, собственную ответственность. И не переваливать, если они считают, вину, собственную ответственность на кого-либо еще. В этом и есть отличие политика, государственного деятеля от человека проходящего и не думающего о национальных интересах своей страны», — сказала Захарова.

Как изменятся отношения Москвы и Еревана

Микаэлян напомнил, что учения в Армении — далеко не первый случай, когда американские военные оказываются на территории стран-членов ОДКБ. Летом прошлого года в Таджикистане начались военные учения «Региональное сотрудничество — 22», организованные центральным командованием США. Причем помимо американцев в маневрах приняли участие военные из Таджикистана, Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Пакистана и Монголии. В России тогда подчеркнули, что безопасность Таджикистана — забота прежде всего Москвы.

«В этот раз американские учения вряд ли будут иметь хорошие последствия. Не только Украина, но и территория Армении используется для противостояния Москвы и Запада. Противоречия растут, что крайне негативно сказывается на отношениях. Многое зависит от способности самой России проводить эффективную политику. Не стоит забывать, что противники Москвы не дремлют», — отметил Микаэлян.

Фото: primeminister.am Никол Пашинян

Какие еще есть признаки отказа Армении от союза с Россией

По данным «Радио Азатутюн» (входит в состав «Радио Свобода», внесенного Минюстом РФ в реестр СМИ-иноагентов), Ереван готовится впервые предоставить Украине гуманитарную помощь. Вместе с тем появилась информация, что жена Пашиняна Анна Акопян отправилась в Киев для участия в саммите первых леди и джентльменов.

Помимо супруги армянского премьера в мероприятии принимают участие жены и мужья лидеров Великобритании, Японии, Турции, Испании, Чехии, Дании, Израиля и других стран, а также высокопоставленные женщины-чиновницы Евросоюза. Тема дискуссий — психическое здоровье.

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