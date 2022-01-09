«Назарбаев едет по Нур-Султану и думает, что всё замечательно...»

Адвокат Евгений Яворский, которого называют адвокатом «из команды Назарбаева», который вел громкие дела внутри Казахстана и международные, преимущественно уголовные (одно из недавних его дел — смерть в Москве студентки МГИМО Томирис Байсафа), в интервью NEWS.ru прокомментировал события в охваченной беспорядками стране. Юрист родился в Казахстане и живёт там всю жизнь, причины конфликта он определяет, в первую очередь, как «сугубо социальные». По его мнению, проблемы зрели давно, «это видели в том числе в правительстве, однако никто не брал на себя ответственность и смелость начать их решать».

«Наши спецслужбы всё проспали»

— Где вы сейчас где находитесь?

— В городе Шымкенте. Это один из городов, охваченный волнениями: у нас сожгли здание администрации, прокуратуру, две машины. Я вам так скажу: человеческое сопротивление накапливалось очень долго.

Со стороны первого президента (Нурсултана Назарбаева — NEWS.ru.), с моей точки зрения, был допущен ряд ошибок. Фактически он не уходил от власти, мы понимаем это. Его родственники заняли ключевые места. И повышение цен на газ стало причиной, как детонатор рванул.

Люди устали терпеть. Очень маленькие зарплаты, большие цены — основная масса людей объективно живёт очень плохо.

Xinhua/Global Look Press

Жанаозен, с которого начались волнения в стране, — город, где живут своенравные, достаточно принципиальные люди. Вообще, здесь все очень боятся таких событий — массовых волнений — так как конфликт может перейти на межнациональную почву. Но когда Жанаозен вышел в сопротивление, я смотрел комментарии в местных соцсетях: полторы тысячи комментариев — и абсолютно все поддержали митингующих, не было ни одного вопроса, зачем вы это делаете (протестуете. — NEWS.ru).

— СМИ сообщают, что протесты в Казахстане могут быть профинансированы иностранными государствами. Что вы об этом думаете?

— Наше государство пытается объяснить, что это международный терроризм. На самом деле, я считаю, существенная недоработка правительственных структур.

Государство не слышало людей абсолютно. Правоохранительная система прогнила, суды тоже — специфика своя, восточная.

Люди действительно устали от этого. То есть вначале грянул реальный социальный взрыв — а потом разные организации начали использовать ситуацию в своих целях. У нас есть организации мусульманского характера, которые существуют на протяжении многих лет, однако ими никто не занимался. Наши спецслужбы всё проспали.

«К Токаеву основная масса людей относится очень хорошо»

— Что сейчас происходит там, где вы находитесь, и в Алма-Ате?

— Я вообще в Алма-Ате живу. Но выехать туда не смог из-за кордонов на дорогах. Надеюсь, в два-три дня вопрос решим. Всячески пытаемся удержать ситуацию, никто не заинтересован, чтобы в Казахстане была война. И мы не допустим её, какие бы радикальные организации ни попытались начать её.

Большое спасибо россиянам (миротворцам. — NEWS.ru), что прилетели. Но это опять же показывает неспособность наших властей самостоятельно решить ситуацию. Я считаю, что это просто позор. Сейчас в Казахстане на законодательном уровне обсуждается вопрос создания бригад типа народных дружин для помощи полицейским. Надеюсь, соответствующие изменения в закон будут внесены. Потому что надо ведь что-то делать.

Мои друзья из Алма-Аты, владеющие самым крупным в городе магазином оружия, расположенным возле ЦУМа, сообщили, что магазин буквально разнесли. Другие магазины тоже. Банкоматы разграблены. Множество людей потеряли человеческий облик и просто пошли заниматься мародёрством. Это от нищеты, у некоторых — от отсутствия культуры.

Огромное количество людей в последние годы переехали в Казахстан из Ирана, Китая, Афганистана — люди другого культурного менталитета, а никто ими не занимался.

— Довольно быстро правительство пошло на уступки — на полгода установило предельные цены на газ.

— Да, но раньше надо было принимать правильные решения. Однако правительство несколько оторвалось от реальной жизни. Никто не слышал людей. В том же Жанаозене несколько лет назад (в декабре 2011 года. — NEWS.ru) расстреляли нефтяников, вышедших на забастовку. Это нефтедобывающий регион, но зарплата там очень маленькая — жители постоянно пытались поднять свой вопрос и свои проблемы, но их никто не слышал.

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев Kremlin Pool/Global Look Press

— Как вы считаете, нынешний президент Касым-Жомарт Токаев должен остаться у власти?

— Основная масса людей у нас к нему очень хорошо относится. Но у Токаева нет всех тех полномочий, которые должны быть у президента, потому что первый президент (Назарбаев. — NEWS.ru) фактически не отошёл от власти.

Если Токаев всё-таки сможет сейчас замкнуть власть на себя и действительно начать управлять страной, я считаю, будет позитивный результат.

«Назарбаев сделал вывод, что в стране все живут хорошо. Это была иллюзия»

— Где сейчас находится Нурсултан Назарбаев?

— Я не могу вам дать эту информацию и комментировать его местонахождение.

Но давайте возьмем последний неформальный саммит глав стран СНГ в Санкт-Петербурге. В силу должностных полномочий там встречались руководители государств-президенты. В полномочия Назарбаева, занимавшего на тот момент пост председателя Совета Безопасности Казахстана, не входило находиться на этом мероприятии. Но он прибыл, тем самым продемонстрировав, что является руководителем страны. Я считаю, это было тоже ошибкой.

И надо было слышать людей. В своих выступлениях ранее Назарбаев неоднократно подчёркивал, что сейчас в Казахстане все хорошо живут. Он для себя сделал такой вывод, что в Казахстане всё прекрасно. Это была иллюзия. Потому что огромное количество людей живёт очень плохо.

В том же Жанаозене маленькие зарплаты — 150 000 тенге (примерно 350 долларов). При этом нефтедобывающий регион. Элита тратит деньги в Москве, Дубае, в Европе, поэтому возникало ощущение со стороны, будто у нас все хорошо живут, а это не так.

— Чем вы как человек, входящий в круги элиты, в том числе правительственной, объясняете, что власть не смогла предотвратить социальный взрыв в Казахстане?

— Я со многими знаком, дружу, сотрудничаю. К сожалению, никто у нас не брал на себя ответственность. Все понимали ситуацию, но позиция Назарбаева такая, что он у нас единовластно правит всеми вопросами. У человека такое видение — так, и никак иначе.

Он едет по новой столице в новой машине — в его понимании всё замечательно. И все вокруг поддакивали, поддерживая иллюзию всеобщего счастья. А проблемами не хотели заниматься.

Актау в период беспорядков в Казахстане t.me/ kazfreee/Global Look Press

— Действительно ли в Казахстане сейчас вспыхнули ещё и националистические настроения?

— Да, подняли голову радикальные организации. Тоже копилось десятилетиями. Все вокруг это видели, знали, но руководство страны считало, что само рассосётся. Сколько докладных записок я писал в Совет Безопасности: ребята, надо что-то делать, но никому это просто было не надо. Вообще ни одна проблема системно не решалась, я так могу сказать.

Огромный поток отъезжающих в последние годы, очень много казахов отсюда уезжали — в Россию, в Новую Зеландию, в Канаду. То есть неудовлетворенность людей этой жизнью присутствовала массово.

— Как, по-вашему, должна действовать власть, чтобы стабилизировать обстановку и избежать дальнейшего кровопролития?

— Такие ситуации, какая произошла и происходит у нас, мне кажется, показывают способность либо неспособность государства. Наша система управления оказалась несостоятельной. Она не выстроена решать такие проблемы, с которыми мы столкнулись. Страну полностью парализовало. Если выводы не сделают, будет очень плохо.