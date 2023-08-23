«Неуважение!»: Земфиру осудили после неудачного концерта в Казахстане Поклонники назвали поведение Земфиры на концерте в Казахстане неуважением

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Певица Земфира

Российская певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) пожаловалась на плохую организацию концерта в Астане. Исполнительница сообщила о некачественном звуке на площадке, написав при этом слово «Казахстан» с маленькой буквы. Зрители в комментариях возмутились словами артистки, назвав их неуважением к стране, а также осудили неприличные жесты, которые певица показывала со сцены звукорежиссерам.

Любил песни Земфиры, а здесь такое неуважение. Любовь фанатов Казахстана, которые на все закрывали глаза и проявляли поддержку, растоптали равнодушие, лень, «профессионализм», который позволяет показывать нецензурные жесты при всех на сцене. Больше не пойду, мне такое не по душе. Сегодня большая певица потеряла одного маленького верного слушателя. Сильно разочаровался, — выразил негодование пользователь Косай Ермеков.

Поклонница Айнур отметила, что цена на билеты на концерт была почти такой же высокой, как на выступление всемирно известной группы The Black Eyed Peas, и выразила сожаление, что Земфира не обратила внимание на поддержку и благодарность пришедших. Зрительница посоветовала артистке возвращаться в Россию.

Очень жаль, что единственное, что вы запомнили, — это организацию концерта. Неприятно видеть название моей страны с маленькой буквы и ни слова благодарности поклонникам. Думаю, в вашей стране вам все организуют на высочайшем уровне, поэтому езжайте туда, вы этого достойны, — отметила она.

Земфира отреагировала на критику зрителей и принесла извинения за свой эмоциональный пост. Артистка сообщила, что торопилась во время написания сообщения, игнорируя правила пунктуации, и никого не хотела задеть.

Ранее Земфира рассказала, как изменилась ее жизнь в эмиграции. Певица сообщила, что перестала думать о доме и много работает. По словам артистки, ей предлагают больше концертов, чем в России, она собирается писать музыку к балету и новый альбом.

Также музыкальный критик и продюсер Павел Рудченко сообщил, что Земфира за границей может выступать только для эмигрантов. По его словам, исполнительница «бьется в творческой агонии» и пытается показать, что у нее все хорошо. Рудченко считает, что уехавшие за рубеж российские звезды никому не нужны.