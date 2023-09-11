В Казахстане призвали отменить концерты комика Азамата Мусагалиева

Фото: vk.com/azamatmusagaliev

Азамат Мусагалиев

В Казахстане призвали отменить выступление комика Азамата Мусагалиева, который должен был приехать с концертом команды КВН «Камызяки». Мероприятие планировалось провести 7 октября в Астане. Против приезда артиста высказались жители Казахстана, сообщает EADaily со ссылкой на местное СМИ.

Как уточняет издание, в казахстанском сегменте интернета пользователи стали активно выступать против приезда Мусагалиева. Местные жители также обратились с требованием к мэру Астаны Женису Касымбеку отменить концерт команды КВН «Камызяки».

Причиной такой волны возмущений стало выступление комика вместе с его коллегой Денисом Дороховым в рамках концерта, посвященного 80-летию годовщины со Дня освобождения Донбасса. Кроме того, юмористов уже внесли в украинскую базу данных «Миротворец». До этого в Казахстане отменили концерты Полины Гагариной, Григория Лепса и «Хора Турецкого» после того, как артисты поддержали СВО.

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