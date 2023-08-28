Закрытие бизнеса, критика СВО: как живет певица Земфира после отъезда из РФ

Фото: Соцсети

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) уехала из России в конце февраля 2022 года. Она обосновалась в Париже вместе с подругой, актрисой Ренатой Литвиновой. Как сейчас живет исполнительница и чем она занимается?

Как живет Земфира после отъезда из России

Земфира вместе с Ренатой Литвиновой проживает во Франции, где у актрисы имеется недвижимость. Певица продолжает заниматься творчеством и выступать в европейских городах. Во время концертов Земфира критикует спецоперацию и высказывается в поддержку Украины. По ее мнению, «в РФ больше возможностей, но на Украине — больше души».

Артистка в соцсетях признавалась, что «совсем перестала думать о доме». Она заявила, что у нее много работы за рубежом. В прошлом августе певица анонсировала тур Borderline Tour 2022. Он прошел с 9 октября по 3 ноября в 11 городах, среди которых не было ни одного российского. Концерты состоялись в Лимасоле, Тель-Авиве, Стамбуле, Вене, Праге, Оффенбахе, Гамбурге, Берлине, Париже, Гааге и Лондоне.

Во время выступления исполнительницы на Кипре зрители бросили на сцену флаг Украины, который она унесла за кулисы, не развернув. Инцидент произошел во время исполнения композиции «Не стреляйте».

В феврале этого года Минюст РФ включил Земфиру в реестр иноагентов. Кроме того, член комитета Госдумы по культуре депутат Сергей Соловьев заявлял, что певице могут также присвоить экстремистский статус.

«Певица Земфира имеет статус иноагента, этим определено ее правовое положение. Похоже, она своей провокационной деятельностью претендует на уголовную ответственность и получение статуса экстремиста», — объяснял политик.

В мае артистка потребовала от Минюста РФ снять с нее статус иноагента и подала соответствующий иск, однако Замоскворецкий суд в июне отказался исключать ее из реестра.

Как изменились гонорары Земфиры после отъезда за границу

Выступления Земфиры за рубежом стоят дешевле, чем в России. Например, на всех концертах прошлогоднего тура были свободные места, хотя средняя вместимость площадок составляла всего три-четыре тысячи зрителей. При этом в Москве певица собирала зал на 30 тысяч человек.

На шоу Земфиры в Праге, которое проходило 18 октября прошлого года, билеты стоили €79 (8100 рублей). Выступала артистка в Forum Karlin, вместимость зала — три тысячи человек. На концерт 21 октября, проходивший в Stadthalle Offenbach с такой же вместимостью, цена билетов составляла €69 (7076 рублей).

В 2016 году на ее шоу в «Олимпийском» в продажу поступило 30 тысяч билетов, причем самые дешевые стоили 2500 рублей, но они быстро закончились, и фанатам пришлось платить до 25 тысяч рублей за место. Тогда организаторы даже объявили дополнительный концерт. Доход певицы составил сотни миллионов рублей.

Почему Земфиру хотят лишить имущества в России

В марте депутаты Госдумы потребовали лишить Земфиру имущества в России после выхода новой песни. В композиции артистка рассказала о том, что «кто-то заставляет насильно любить родину, хотя это очень сложно».

У исполнительницы есть двухкомнатная квартира в Москве стоимостью более 55 млн рублей. Помимо этого, на Земфиру в столице зарегистрировано нежилое помещение на Магистральной улице в Хорошевском районе площадью 134 кв. м. Оно сейчас пустует. Также у певицы имеется участок в Башкирии площадью восемь соток с двумя домами, в которых живут подруга умершей матери звезды и жена погибшего брата. Кроме того, Земфира оставила в России автомобили BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.

Депутат Госдумы Александр Шолохов заявлял порталу NEWS.ru, что артистку нужно лишить не только имущества, но и компании «Родина», зарегистрированной в России. По его мнению, иноагенты не должны получать деньги в РФ.

Депутат Госдумы Сергей Соловьев объяснял NEWS.ru, что для закрытия бизнеса певицы, оформленного на другого человека, необходимо понимать, есть ли для этого правовые основания. По его словам, формально требования закона соблюдены.

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