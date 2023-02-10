Земфиру признали иноагентом Минюст внес певицу Земфиру и экс-депутата Гудкова в список иноагентов

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Певица Земфира

Минюст внес певицу Земфиру и бывшего депутата Дмитрия Гудкова в реестр иноагентов. В их числе также оказались математик и политтехнолог Сергей Шпилькин и писатель Ася Казанцева.

В реестре теперь также значатся политолог Аббас Галлямов, общественный деятель Татьяна Намазбаева, автожурналист Сергей Асланян, ЛГБТ-активистка Александра Казанцева и глава фонда «Насилию.нет» (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) Анна Ривина.

На прошлой неделе Минюст внес пятерых человек в список иностранных агентов, в число которых попали блогер Николай Соболев, ведущий YouTube-канала «Популярная политика» Александр Макашенец, координатор движения «Свободная Ингрия» Павел Мезерин, авторы романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чем молчит ласточка» Елена Прокашева и Екатерина Дудко.

27 января Минюст внес солиста группы Little Big Илью Прусикина в реестр иностранных агентов. В список также попали феминистка Дарья Серенко, журналист и ЛГБТ-активист Фидель Агумава, верховный лама Калмыкии Эрдни Омбадыков, правозащитник Рафис Кашапов. Все перечисленные ранее высказывались против проведения спецоперации на территории Украины.