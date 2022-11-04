«Бухая в хламину»: Земфира возмутила зрителей неадекватной речью в Гааге Земфиру заподозрили в приеме «запрещенки» после спича об Украине на концерте в Гааге

Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Земфира

Земфира привела в недоумение и возмутила поклонников, выступив на концерте в Гааге. Певицу заподозрили в злоупотреблении алкоголем или приеме специальных препаратов после того, как она произнесла речь в поддержку Украину. Видео со спичем музыкантши опубликовал Telegram-канал «НеБузова».

На кадрах артистка стоит на сцене и невнятно пытается рассказать об Украине, отключениях света, «как там все это будет зимой» заплетающимся языком. Поклонники певицы решили, что Земфира находится подшофе или чего еще хуже — под действием запрещенных препаратов, потому что очень переживает за происходящие события.

На певицу обрушилась волна критики. «Модный голос в узких кругах, с придыханием», «Соломенное чучелко», «Бухая в хламину», «Кто-то явно не умеет опохмеляться», приводит комментарии пользователей портал ProZvezd.

Ранее сообщалось, что концерты Земфиры за рубежом стоят в разы дешевле, чем в России, ажиотажа среди публики тоже не наблюдается. И это при том, что в Москве Земфира с легкостью собирала зал на 30 тысяч зрителей — полный «Олимпийский».