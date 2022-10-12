Украинцы возмутились поступком Земфиры на концерте на Кипре SHOT: на Кипре перед концертом Земфиры охрана отбирали у зрителей флаги Украины

Фото: zemfira/vk.com

Земфира

На концерте певицы Земфиры на Кипре охранники отбирали украинские флаги у зрителей, сообщает Telegram-канал SHOT. Во время выступления на сцену бросили один из них, однако исполнительница тут же унесла его за кулисы.

Отмечается, что флаги отбирали на входе. Но одной из девушек удалось пронести один в кармане. На песне «Не стреляйте» она кинула его на сцену. После этого Земфира унесла флаг за кулисы, при этом не развернув его. Затем она продолжила петь.

После этого зрительница заявила, что Земфиры «больше для нее не существует».

Секунда, гаснет свет, артистка с каменным лицом поднимает мой флаг и, не разворачиваясь, заносит его за кулисы. Проходит минут пять, и она возвращается на сцену, чтобы дальше петь, как ни в чём не бывало. Минус один любимый артист из моего плейлиста. Больше его для меня не существует, — сказала девушка.

Ранее стало известно, что актриса и режиссер Рената Литвинова и Земфира вместе покинули Россию после начала спецоперации на Украине. Свое 46-летие певица отметила в компании Литвиновой в Париже.

Позже Земфира сообщила о встрече с певицей Аллой Пугачевой на концерте в Тель-Авиве. Она опубликовала совместную фотографию с Пугачевой, указав, что та посетила ее концерт в рамках европейского тура в поддержку альбома Borderline.