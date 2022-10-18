«Известия» узнали о скромных гонорарах Земфиры за рубежом

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Земфира

Концерты Земфиры за рубежом стоят в разы дешевле, чем в России, ажиотажа среди публики тоже не наблюдается. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на официальные афиши певицы.

На всех концертах октябрьского тура уехавшей из России артистки есть свободные места с учетом того, что средняя вместимость площадки составляет 3 — 4 тысячи зрителей. И это при том, что в Москве Земфира с легкостью собирала зал на 30 тысяч зрителей — полный «Олимпийский».

На концерт артистки в Праге, который будет проходить 18 октября, билеты стоят €79, при этом на данный момент они тоже есть в продаже. Выступать певица будет в Forum Karlin, вместимость зала которого составляет три тысячи человек. На шоу 21 октября, которое состоится в Stadthalle Offenbach (Оффенбах-на-Майне) с такой же вместимостью, билеты стоят €69.

В Гааге Земфиру ждет еще более камерная аудитория — вместимость большого зала, где будет проходить выступление, составляет 1110 человек, билеты на VIP-балкон стоят €190 — и это самые дорогие контрамарки, в партер — €120. Примерная суммарная выручка певицы за один голландский вечер составит порядка €170 тысяч.

Совсем другая картина была с концертами Земфиры в России, где певица выступала с размахом. В 2016 году на ее шоу в «Олимпийском» в продажу поступили 30 тысяч билетов, причем самые дешевые стоили 2500 рублей. Но они закончились очень быстро и фанатам артистки пришлось выкладывать до 25 тысяч рублей за место.

Зал был распродан полностью и организаторы даже объявили дополнительный концерт. Доход певицы составил сотни миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что украинские меломаны раскритиковали Земфиру после концерта на Кипре. Во время выступления на сцену бросили украинский флаг, однако исполнительница тут же унесла его за кулисы.