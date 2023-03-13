В Госдуме допустили признание Земфиры экстремистом Депутат Госдумы Соловьев допустил присвоение Земфире статуса экстремиста

Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Певица Земфира

Член комитета Госдумы по культуре, депутат Сергей Соловьев не исключил, что певице Земфире (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) присвоят экстремистский статус. Он заявил в беседе с радиостанцией «Говорит Москва», что против артистки также могут возбудить уголовное дело.

Певица Земфира имеет статус иноагента, этим определено ее правовое положение. <...> Похоже, она своей провокационной деятельностью претендует на уголовную ответственность и получение статуса экстремиста, — сказал Соловьев.

Парламентарий добавил, что инициативу о лишении Земфиры недвижимости в России и «таких же, как она, предателей» следует вынести на общественное обсуждение для принятия законодательных и нормативно-правовых решений.

По информации Telegram-канала SHOT, Земфира является владелицей двухкомнатной квартиры в Москве стоимостью более чем 55 млн рублей. Кроме того, на нее в столице зарегистрировано нежилое помещение на Магистральной в Хорошевском районе площадью 134 кв. м.

10 марта появилась информация о том, что депутаты Госдумы хотят лишить всего имущества в России Земфиру после выхода ее новой песни «PODNHA». В треке артистка рассказала, как ее учат любить Родину.