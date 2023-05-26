В Госдуме объяснили, можно ли закрыть бизнес Земфиры Депутат Госдумы Соловьев: для закрытия бизнеса Земфиры правовых оснований нет

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Чтобы закрыть бизнес певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), оформленный на другого человека, необходимо понимать, есть ли для этого правовые основания, рассказал NEWS.ru депутат Госдумы Сергей Соловьев. По его словам, формально требования закона соблюдены.

Формально требования закона соблюдены — учредитель другое физическое лицо. Федеральный закон об иностранных агентах четко определяет параметры ограничений, госконтроля и ответственности иноагентов. Необходимы ли дополнительные ограничения? Возможно, да, в среднесрочной перспективе. Земфира потеряла самое главное в своей жизни — уважение и любовь своих поклонников, а также перспективу творческой деятельности в России. Для любого исполнителя это крах его публичной карьеры, — заявил Соловьев.

Telegram-канал Mash ранее сообщил о том, что Земфира открыла в России новую компанию «Родина». По информации канала, фирма зарегистрирована в квартире экс-директора группы «Машина времени».

Mash отмечает, что уставный капитал фирмы составляет 10 тысяч рублей, род ее деятельности выяснить не удалось. Земфира ранее говорила, что не собирается возвращаться в Россию.