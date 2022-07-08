В России появился список «нежелательных» артистов

Фото: Anton Belitsky / Russian Look / Global Look Press

В России стал распространяться список среди промоутеров, где указаны артисты, чьи выступления в России якобы были сочтены нежелательными, пишет «Фонтанка». Отмечается, что в списке оказались 37 исполнителей и музыкальных групп, которые отказались поддержать проведение специальной операции РФ на Украине или покинули страну в период с 24 февраля. Так, например, называется группа «Би-2», а также певица Земфира.

Один из собеседников, однако, подтвердил: «Да, список правильный». Но уточнил, что лист ежедневно корректируется и дополняется, — впрочем, и без него «все продюсеры прекрасно знают», кого можно, а кого нельзя, — сказано в публикации.

По информации издания, в списке также оказались рэп-исполнители Noize MC, Oxxxymiron, а также группы Little Big и «Кровосток».

Украинский продюсер и музыкант, бывший участник группы «Грибы» Юрий Бардаш ранее заявил в своём Telegram-канале, что на него «объявлена охота» за позицию по специальной военной операции, которую Россия проводит на территории Украины. Он призвал «молиться за Украину, за её обманутых жителей». Ранее он неоднократно выступал в поддержку российской стороны в конфликте. В ходе одной из своих трансляций музыкант заявил, что это послужило причиной расставания с женой — украинской моделью Елизаветой Коцюбой.