Казахстан отказался искать «кривые пути» в торговле с Россией

С помощью Казахстана Россия не сможет обойти санкции Евросоюза и США. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов порталу Euractiv . «Мы будем соблюдать санкции, несмотря на то что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — сообщил официальный представитель Нур-Султана. Пока официальная Москва не отреагировала на это заявление, однако оно уже активно обсуждается в экспертном сообществе двух стран.

Российские эксперты расценили заявление представителя казахстанского руководства неоднозначно. Среди прочих оценок прозвучали и обвинения «партнёра по ЕАЭС и ОДКБ» в нежелании «протянуть руку помощи». Но есть и предположение , что «Казахстан пока вынужден говорить одно, а делать другое»: поддержку союзнику, мол, страна всё равно окажет. Фактов, указывающих на такой поворот, пока нет, но надежда на него уже появилась.

Тимур Сулейменов akorda.kz

В Казахстане большинство наблюдателей убеждены, что неофициальные поставки в Россию в обход санкций невозможны. Это отметил в беседе с NEWS.ru директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

Казахстан будет соблюдать все условия западных партнёров. Нелегальной переброски санкционных товаров [в Россию] не будет. Это стало известно раньше, так что в заявлении первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана нет ничего сенсационного. Его слова — это сигнал нашим западным, в том числе европейским, партнёрам. Не стоит обвинять Казахстан якобы в предательстве союзника. Пишут в таком ключе, кстати, эксперты и блогеры, но об этом не заявляет Кремль. Отношения к России, ОДКБ у нас не меняется. Если для одних всё это политика и пропаганда, то для нас — исключительно экономика и торговля. Уразгали Сельтеев директор Института евразийской интеграции в Казахстане директор Института евразийской интеграции в Казахстане

Россия по-прежнему остаётся в числе ключевых торговых партнёров Казахстана, без которого её экономику сегодня невозможно представить. По данным статистики ООН, торговый оборот двух стран составляет $18,2 млрд, это почти пятая часть совокупного товарооборота Казахстана со всем миром. На втором месте — Китай ($15,3 млрд — 18%). Хотя в экспорте Казахстана уже уверенно лидирует КНР. Даже в 2020 году, когда пандемия парализовала экономики многих стран, экспорт составил $9 млрд, что оказалось больше на 12,5%, чем в 2019 году.

Однако с начала нынешнего года для Казахстана в качестве экономического партнёра всё больший вес начинает приобретать Запад. Резко вырос товарооборот между Казахстаном и странами Евросоюза — только за январь — февраль 2022 года он составил $6 млрд. Это на 70,9% больше, чем за такой же период 2021-го. Из Казахстана в Европу идёт сырая нефть, газ, нефтепродукты, ферросплавы, алюминий и пшеница, в обратном направлении поступают двигатели, газовые турбины, насосы, компрессоры и вентиляторы, вычислительные машины, арматура для трубопроводов, лекарства, вакцины. Среди европейцев в качестве партнёров Нур-Султана лидируют Италия ($2,2 млрд) и Франция ($1 млрд).

Товарооборот Казахстана с США также стал увеличиваться в нынешнем году стремительно. Если за 2018 год он составил $2 млрд 705 млн, то за январь — февраль 2022 года он вырос на 99% — до $547 млн.

Каждая вторая средняя и две из трёх крупных иностранных компаний в Казахстане функционируют с участием Евросоюза, США или Великобритании, такие данные на конец февраля нынешнего года приводят эксперты. Более всего иностранный бизнес из этих стран задействован в сфере торговли (949 компаний), затем идут научная и техническая деятельность (481), финансы и страхование (317), обрабатывающая промышленность (220).

Zhang Ailin/Xinhua/Global Look Press

Особо привлекательной для иностранных предпринимателей считается нефтяная отрасль Казахстана. В стране работает множество компаний из Евросоюза (из семи государств), США, Китая, Японии. При этом доли американцев и европейцев на нефтяном рынке Казахстана составляет чуть более 40%.

Хорошо известно из открытых источников, что Казахстану сегодня принадлежит лишь 20% своей нефти, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель общественного объединения «Казахстанский Русский культурный центр» Всеволод Лукашев.

На сегодняшний день в казахстанской экономике доминируют западные и китайские инвестиции, а не российские. Участие России в разработке нефтяных месторождений минимально. Это началось ещё в период становления независимого Казахстана, когда были разрушены связи плановой экономики. Более того, Казахстан гордится своим Фондом будущих поколений. Но его средства — а это, согласно разным источникам, от $30 млрд до $60 млрд — размещены в финансовых бумагах Запада. Хотя, конечно, не совсем теперь уже понятно, насколько это гарантирует сохранение денег, — рассказал казахстанский общественный деятель.

На основании прогнозов специалистов можно сделать выводы, что значение российской экономики для Казахстана из года в год сокращается. Санкции только ускорят этот процесс, поскольку косвенно отразятся и на казахстанской экономике, напомнил Уразгали Сельтеев.

У нас всё ещё высокий уровень экономических отношений с Москвой, только импортная корзина состоит на 40% из российских товаров. Но мы не можем закрыться и работать исключительно с Россией, или с Китаем, или с Западом. У нас просто нет другого выхода, кроме развития экономической многовекторности. Нур-Султан принимает решение, исходя из национальных интересов, — уточнил собеседник NEWS.ru.

Уразгали Сельтеев добавил, что именно поэтому казахстанские власти ещё в прежние годы заявили, что уважают территориальную целостность Украины и что в Нур-Султане не намерены признавать ситуации с Крымом и Донбассом, так как их не признаёт ООН. « Посмотрите на итоги наших голосований по этим резолюциям — они хорошо иллюстрируют позицию страны, она нейтральна», — заключил политолог.

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Но есть в Казахстане и другое мнение о позиции руководства страны в отношении антироссийских санкций. На взгляд экспертов, ещё преждевременно утверждать, что Казахстан категорически против их обхода.

По крайней мере, не видно, что руководство Казахстана окончательно определилось в этом вопросе, — отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский адвокат и общественный деятель Евгений Яворский. — Полагаю, что до сегодняшнего дня оно решения так и не приняло, даже несмотря на громкое заявление представителя администрации президента. Скорее всего, власти ищут компромиссный вариант, как не попасть под вторичные санкции и не поругаться с Россией.

Чуть более двух лет назад Россия и Казахстан подписали концепцию программы приграничного сотрудничества. Как заявил во время подписания документа занимавший пост главы Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, реализация программы позволит существенно увеличить объёмы взаимной торговли. Но и без официальных программ ясно, что страны, у которых самая длинная в мире сухопутная граница (7600 км), просто обречены на укрепление сотрудничества, полагает Всеволод Лукашев.

В ближайшее время мы увидим, как российско-казахстанское экономическое сотрудничество всё равно пойдёт по нарастающей. Общая граница будет создавать хорошие для этого условия. Российская нефть идёт на Павлодарский нефтехимический завод. Большие перспективы у туризма. Крепнут связи между странами и в гуманитарной сфере. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что основной упор в обучении техническим специальностям мы будем делать, ориентируясь на образование в России. Сегодня 70 тысяч студентов из Казахстана учатся в российских вузах — это огромная цифра! Не все страны могут похвастаться таким взаимным сотрудничеством. Всеволод Лукашев руководитель общественного объединения «Казахстанский Русский культурный центр» руководитель общественного объединения «Казахстанский Русский культурный центр»

Казахстану нет надобности обходить санкции и идти «кривым путём» в сотрудничестве с Россией, добавил Всеволод Лукашев. Казахстанские и российские власти, что самое главное, не намерены сворачивать экономическое партнёрство друг с другом.

Нур-Султан будет вполне легально, в рамках двусторонних соглашений, наращивать экономическое партнёрство с Москвой. Для этого есть потенциал, который надо развивать, а не загонять в тупик, убеждены экономисты в двух странах.