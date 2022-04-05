Казахстан отказался искать «кривые пути» в торговле с Россией

С помощью Казахстана Россия не сможет
Российские эксперты расценили заявление представителя казахстанского руководства неоднозначно. Среди прочих оценок прозвучали и обвинения «партнёра по ЕАЭС и ОДКБ» в нежелании «протянуть руку помощи». Но есть и
В Казахстане большинство наблюдателей убеждены, что неофициальные поставки в Россию в обход санкций невозможны. Это отметил в беседе с NEWS.ru директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.
Казахстан будет соблюдать все условия западных партнёров. Нелегальной переброски санкционных товаров [в Россию] не будет. Это стало известно раньше, так что в заявлении первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана нет ничего сенсационного. Его слова — это сигнал нашим западным, в том числе европейским, партнёрам. Не стоит обвинять Казахстан якобы в предательстве союзника. Пишут в таком ключе, кстати, эксперты и блогеры, но об этом не заявляет Кремль. Отношения к России, ОДКБ у нас не меняется. Если для одних всё это политика и пропаганда, то для нас — исключительно экономика и торговля.
Россия по-прежнему остаётся в числе ключевых торговых партнёров Казахстана, без которого её экономику сегодня невозможно представить. По
Однако с начала нынешнего года для Казахстана в качестве экономического партнёра всё больший вес начинает приобретать Запад. Резко
Товарооборот Казахстана с США также стал
Каждая вторая средняя и две из трёх крупных иностранных компаний в Казахстане функционируют с участием Евросоюза, США или Великобритании, такие данные на конец февраля нынешнего года
Особо привлекательной для иностранных предпринимателей считается нефтяная отрасль Казахстана. В стране
Хорошо известно из открытых источников, что Казахстану сегодня принадлежит лишь 20% своей нефти, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель общественного объединения «Казахстанский Русский культурный центр» Всеволод Лукашев.
На сегодняшний день в казахстанской экономике доминируют западные и китайские инвестиции, а не российские. Участие России в разработке нефтяных месторождений минимально. Это началось ещё в период становления независимого Казахстана, когда были разрушены связи плановой экономики. Более того, Казахстан гордится своим Фондом будущих поколений. Но его средства — а это, согласно разным источникам, от $30 млрд до $60 млрд — размещены в финансовых бумагах Запада. Хотя, конечно, не совсем теперь уже понятно, насколько это гарантирует сохранение денег, — рассказал казахстанский общественный деятель.
На основании прогнозов специалистов можно сделать выводы, что значение российской экономики для Казахстана из года в год сокращается. Санкции только ускорят этот процесс, поскольку косвенно отразятся и на казахстанской экономике, напомнил Уразгали Сельтеев.
У нас всё ещё высокий уровень экономических отношений с Москвой, только импортная корзина состоит на 40% из российских товаров. Но мы не можем закрыться и работать исключительно с Россией, или с Китаем, или с Западом. У нас просто нет другого выхода, кроме развития экономической многовекторности. Нур-Султан принимает решение, исходя из национальных интересов, — уточнил собеседник NEWS.ru.
Уразгали Сельтеев добавил, что именно поэтому казахстанские власти ещё в прежние годы заявили, что уважают территориальную целостность Украины и что в Нур-Султане не намерены признавать ситуации с Крымом и Донбассом, так как их не признаёт ООН. «
Но есть в Казахстане и другое мнение о позиции руководства страны в отношении антироссийских санкций. На взгляд экспертов, ещё преждевременно утверждать, что Казахстан категорически против их обхода.
По крайней мере, не видно, что руководство Казахстана окончательно определилось в этом вопросе, — отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский адвокат и общественный деятель Евгений Яворский. — Полагаю, что до сегодняшнего дня оно решения так и не приняло, даже несмотря на громкое заявление представителя администрации президента. Скорее всего, власти ищут компромиссный вариант, как не попасть под вторичные санкции и не поругаться с Россией.
Чуть более двух лет назад Россия и Казахстан подписали концепцию программы приграничного сотрудничества. Как
В ближайшее время мы увидим, как российско-казахстанское экономическое сотрудничество всё равно пойдёт по нарастающей. Общая граница будет создавать хорошие для этого условия. Российская нефть идёт на Павлодарский нефтехимический завод. Большие перспективы у туризма. Крепнут связи между странами и в гуманитарной сфере. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что основной упор в обучении техническим специальностям мы будем делать, ориентируясь на образование в России. Сегодня 70 тысяч студентов из Казахстана учатся в российских вузах — это огромная цифра! Не все страны могут похвастаться таким взаимным сотрудничеством.
Казахстану нет надобности обходить санкции и идти «кривым путём» в сотрудничестве с Россией, добавил Всеволод Лукашев. Казахстанские и российские власти, что самое главное, не намерены сворачивать экономическое партнёрство друг с другом.
Нур-Султан будет вполне легально, в рамках двусторонних соглашений, наращивать экономическое партнёрство с Москвой. Для этого есть потенциал, который надо развивать, а не загонять в тупик, убеждены экономисты в двух странах.