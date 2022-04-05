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Казахстан отказался искать «кривые пути» в торговле с Россией
Страны СНГ

Казахстан отказался искать «кривые пути» в торговле с Россией

Нур-Султан не намерен помогать Москве обходить санкции Запада, но готов и дальше развивать с ней торговые отношения
11:50, 05 апреля 2022
Фото: wikiway.com
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С помощью Казахстана Россия не сможет обойти санкции Евросоюза и США. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента Казахстана Тимур Сулейменов порталу Euractiv. «Мы будем соблюдать санкции, несмотря на то что мы являемся частью экономического союза с Россией, Белоруссией и другими странами, мы также являемся частью международного сообщества», — сообщил официальный представитель Нур-Султана. Пока официальная Москва не отреагировала на это заявление, однако оно уже активно обсуждается в экспертном сообществе двух стран.

Российские эксперты расценили заявление представителя казахстанского руководства неоднозначно. Среди прочих оценок прозвучали и обвинения «партнёра по ЕАЭС и ОДКБ» в нежелании «протянуть руку помощи». Но есть и предположение, что «Казахстан пока вынужден говорить одно, а делать другое»: поддержку союзнику, мол, страна всё равно окажет. Фактов, указывающих на такой поворот, пока нет, но надежда на него уже появилась.

Тимур СулейменовТимур Сулейменовakorda.kz

В Казахстане большинство наблюдателей убеждены, что неофициальные поставки в Россию в обход санкций невозможны. Это отметил в беседе с NEWS.ru директор Института евразийской интеграции Уразгали Сельтеев.

Казахстан будет соблюдать все условия западных партнёров. Нелегальной переброски санкционных товаров [в Россию] не будет. Это стало известно раньше, так что в заявлении первого заместителя руководителя администрации президента Казахстана нет ничего сенсационного. Его слова — это сигнал нашим западным, в том числе европейским, партнёрам. Не стоит обвинять Казахстан якобы в предательстве союзника. Пишут в таком ключе, кстати, эксперты и блогеры, но об этом не заявляет Кремль. Отношения к России, ОДКБ у нас не меняется. Если для одних всё это политика и пропаганда, то для нас — исключительно экономика и торговля.

Уразгали Сельтеев

директор Института евразийской интеграции в Казахстане

Россия по-прежнему остаётся в числе ключевых торговых партнёров Казахстана, без которого её экономику сегодня невозможно представить. По данным статистики ООН, торговый оборот двух стран составляет $18,2 млрд, это почти пятая часть совокупного товарооборота Казахстана со всем миром. На втором месте — Китай ($15,3 млрд — 18%). Хотя в экспорте Казахстана уже уверенно лидирует КНР. Даже в 2020 году, когда пандемия парализовала экономики многих стран, экспорт составил $9 млрд, что оказалось больше на 12,5%, чем в 2019 году.

Однако с начала нынешнего года для Казахстана в качестве экономического партнёра всё больший вес начинает приобретать Запад. Резко вырос товарооборот между Казахстаном и странами Евросоюза — только за январь — февраль 2022 года он составил $6 млрд. Это на 70,9% больше, чем за такой же период 2021-го. Из Казахстана в Европу идёт сырая нефть, газ, нефтепродукты, ферросплавы, алюминий и пшеница, в обратном направлении поступают двигатели, газовые турбины, насосы, компрессоры и вентиляторы, вычислительные машины, арматура для трубопроводов, лекарства, вакцины. Среди европейцев в качестве партнёров Нур-Султана лидируют Италия ($2,2 млрд) и Франция ($1 млрд).

Товарооборот Казахстана с США также стал увеличиваться в нынешнем году стремительно. Если за 2018 год он составил $2 млрд 705 млн, то за январь — февраль 2022 года он вырос на 99% — до $547 млн.

Каждая вторая средняя и две из трёх крупных иностранных компаний в Казахстане функционируют с участием Евросоюза, США или Великобритании, такие данные на конец февраля нынешнего года приводят эксперты. Более всего иностранный бизнес из этих стран задействован в сфере торговли (949 компаний), затем идут научная и техническая деятельность (481), финансы и страхование (317), обрабатывающая промышленность (220).

Казахстан отказался искать «кривые пути» в торговле с Россией Zhang Ailin/Xinhua/Global Look Press

Особо привлекательной для иностранных предпринимателей считается нефтяная отрасль Казахстана. В стране работает множество компаний из Евросоюза (из семи государств), США, Китая, Японии. При этом доли американцев и европейцев на нефтяном рынке Казахстана составляет чуть более 40%.

Хорошо известно из открытых источников, что Казахстану сегодня принадлежит лишь 20% своей нефти, отметил в беседе с NEWS.ru руководитель общественного объединения «Казахстанский Русский культурный центр» Всеволод Лукашев.

На сегодняшний день в казахстанской экономике доминируют западные и китайские инвестиции, а не российские. Участие России в разработке нефтяных месторождений минимально. Это началось ещё в период становления независимого Казахстана, когда были разрушены связи плановой экономики. Более того, Казахстан гордится своим Фондом будущих поколений. Но его средства — а это, согласно разным источникам, от $30 млрд до $60 млрд — размещены в финансовых бумагах Запада. Хотя, конечно, не совсем теперь уже понятно, насколько это гарантирует сохранение денег, — рассказал казахстанский общественный деятель.

На основании прогнозов специалистов можно сделать выводы, что значение российской экономики для Казахстана из года в год сокращается. Санкции только ускорят этот процесс, поскольку косвенно отразятся и на казахстанской экономике, напомнил Уразгали Сельтеев.

У нас всё ещё высокий уровень экономических отношений с Москвой, только импортная корзина состоит на 40% из российских товаров. Но мы не можем закрыться и работать исключительно с Россией, или с Китаем, или с Западом. У нас просто нет другого выхода, кроме развития экономической многовекторности. Нур-Султан принимает решение, исходя из национальных интересов, — уточнил собеседник NEWS.ru.

Уразгали Сельтеев добавил, что именно поэтому казахстанские власти ещё в прежние годы заявили, что уважают территориальную целостность Украины и что в Нур-Султане не намерены признавать ситуации с Крымом и Донбассом, так как их не признаёт ООН. «Посмотрите на итоги наших голосований по этим резолюциям — они хорошо иллюстрируют позицию страны, она нейтральна», — заключил политолог.

Казахстан отказался искать «кривые пути» в торговле с Россией pixabay.com

Но есть в Казахстане и другое мнение о позиции руководства страны в отношении антироссийских санкций. На взгляд экспертов, ещё преждевременно утверждать, что Казахстан категорически против их обхода.

По крайней мере, не видно, что руководство Казахстана окончательно определилось в этом вопросе, отметил в беседе с NEWS.ru казахстанский адвокат и общественный деятель Евгений Яворский. — Полагаю, что до сегодняшнего дня оно решения так и не приняло, даже несмотря на громкое заявление представителя администрации президента. Скорее всего, власти ищут компромиссный вариант, как не попасть под вторичные санкции и не поругаться с Россией.

Чуть более двух лет назад Россия и Казахстан подписали концепцию программы приграничного сотрудничества. Как заявил во время подписания документа занимавший пост главы Минэкономразвития РФ Максим Орешкин, реализация программы позволит существенно увеличить объёмы взаимной торговли. Но и без официальных программ ясно, что страны, у которых самая длинная в мире сухопутная граница (7600 км), просто обречены на укрепление сотрудничества, полагает Всеволод Лукашев.

В ближайшее время мы увидим, как российско-казахстанское экономическое сотрудничество всё равно пойдёт по нарастающей. Общая граница будет создавать хорошие для этого условия. Российская нефть идёт на Павлодарский нефтехимический завод. Большие перспективы у туризма. Крепнут связи между странами и в гуманитарной сфере. Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что основной упор в обучении техническим специальностям мы будем делать, ориентируясь на образование в России. Сегодня 70 тысяч студентов из Казахстана учатся в российских вузах — это огромная цифра! Не все страны могут похвастаться таким взаимным сотрудничеством.

Всеволод Лукашев

руководитель общественного объединения «Казахстанский Русский культурный центр»

Казахстану нет надобности обходить санкции и идти «кривым путём» в сотрудничестве с Россией, добавил Всеволод Лукашев. Казахстанские и российские власти, что самое главное, не намерены сворачивать экономическое партнёрство друг с другом.

Нур-Султан будет вполне легально, в рамках двусторонних соглашений, наращивать экономическое партнёрство с Москвой. Для этого есть потенциал, который надо развивать, а не загонять в тупик, убеждены экономисты в двух странах.

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