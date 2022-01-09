Пятеро граждан Киргизии задержаны во время протестов в Казахстане

Пятеро граждан Киргизии задержаны на фоне протестов в Казахстане, решается вопрос об их освобождении. Министр иностранных дел Киргизии Руслан Казакбаев поддерживает постоянную прямую связь с казахстанскими коллегами и держит на особом контроле вопрос безопасного пребывания граждан Киргизии на территории Казахстана. Об этом сообщается на странице министерства иностранных дел Киргизии в Facebook.

По состоянию на 9 января 2022 года министерство располагает информацией о задержании компетентными органами Республики Казахстан пятерых граждан Кыргызской Республики. По данному вопросу ведётся соответствующая работа с казахстанской стороной, — говорится в сообщении.

Там уточняется, что посольство Киргизии проводит работу по возвращению в страну 15 своих граждан в связи с отменой регулярного авиарейса в международном аэропорту города Нур-Султан.

Ранее президент Киргизии Садыр Жапаров допустил возможность того, что некоторые граждане республики могли принять участие в митингах в Казахстане. По его словам, в стране находится много киргизов, приехавших на заработки.

Глава государства уточнил, что власти Киргизии владеют полной информацией о происходящем в соседней республике. В частности, как только появились сообщения о музыканте Викраме Рузахунове, которого задержали по подозрению в терроризме, соответствующим министерствам были отданы распоряжения сделать всё возможное, чтобы вернуть гражданина Киргизии на родину.

У посольства Казахстана в Бишкеке прошёл митинг с участием около 150 человек с требованием освободить Рузахунова. Протестующие находились возле посольства в течение двух часов. Позднее музыканта освободили, его везут в Бишкек.