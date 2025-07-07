Захар Прилепин высказался о пропасти между русскими и украинцами Прилепин назвал пропасть между русскими и украинцами преодолимой

Пропасть между русскими и украинцами можно преодолеть, заявил в беседе с KP.RU писатель и публицист Захар Прилепин. По его словам, Россия всегда умела выстраивать отношения с разными народами, и ситуация с украинцами в этом смысле не уникальна.

Ранее получилось с Казанской ордой, Сибирской ордой, Астраханской ордой, а затем — с Крымской ордой, — сказал Прилепин.

Прилепин отметил, что восстановить отношения между двумя народами будет невозможно, если победу не одержит Россия. Но писатель предупредил, что в случае поражения РФ предстоят новые трудности.

Ранее отмечающий 7 июля 50-летие Прилепин рассказал NEWS.ru о мечте прогуляться по Крещатику в Киеве на правах русского человека после завершения специальной военной операции. Он назвал Киев русским городом, где русские люди имеют полное право и находиться, и жить.

До этого Прилепин заявил, что проблемы военнослужащих ВС России должны решаться без бюрократии в рамках «единого окна». Он подчеркнул, что именно так можно решить многочисленные вопросы, касающиеся выплат по ранению, гибели, отпусков.