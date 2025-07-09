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09 июля 2025 в 10:55

В одном из курортных городов России взорвались самокаты

В Ялте произошел взрыв в здании, где сдают самокаты на прокат

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Ялте прогремел взрыв в здании, где сдают самокаты на прокат, сообщил Telegram-канал SHOT. По предварительной причине, хлопок произошел из-за батареи на одном из транспортных средств.

ЧП случилось на Приморском пляже. В момент взрыва помещение было закрыто, там никого не было.

Ранее в одной из многоэтажек в Новокузнецке загорелся электросамокат, который оставили на зарядке. На место происшествия оперативно прибыли пожарные. Специалисты эвакуировали из здания, заполненного едким дымом, шестерых человек, в том числе двоих детей. Возгорание на площади девять квадратных метров ликвидировали менее чем за час.

Выяснилось, что пожар произошел из-за литий-ионного аккумулятора, встроенного в самокат. Подобные батареи могут самовоспламеняться при перегреве. О пострадавших в ходе ЧП не сообщается.

До этого в центре Москвы произошел взрыв электросамоката на седьмом этаже квартиры в доме на Большой Андроньевской улице. Жильцы услышали громкий звук, за которым раздалось шипение, а из соседней квартиры повалил дым. Предполагается, что причиной ЧП стала детонация батареи.

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