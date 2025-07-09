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09 июля 2025 в 10:45

Россиянам назвали главную опасность мошеннической схемы с полисами ОСАГО

Экономист Щербаченко: мошенники крадут личные данные для дальнейших афер

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мошенники воруют личные данные посредством онлайн-продажи поддельных полисов ОСАГО, чтобы использовать полученную информацию в новых махинациях, заявил NEWS.ru доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко. По его словам, аферисты пользуются доверием граждан к онлайн-сервисам и популярным услугам.

Опасность новой мошеннической схемы заключается в том, что мошенники используют доверие граждан к онлайн-сервисам и популярным услугам, таким как продажа полисов ОСАГО. Они могут создавать фальшивые сайты или страницы в социальных сетях, которые выглядят как настоящие, и обманывать людей, чтобы те вводили свои персональные данные и реквизиты банковских карт. Это может привести не только к финансовым потерям, но и к утечке личной информации, что может быть использовано для дальнейших мошеннических действий, — сказал Щербаченко.

По его словам, чтобы не стать жертвой мошенничества необходимо проверять URL-адрес сайта. Щербаченко уточнил, что он должен начинаться с «https://» и содержать название официальной страховой компании. Экономист также рекомендовал избегать перехода по ссылкам из подозрительных сообщений или писем.

Используйте только официальные приложения и сайты страховых компаний. Будьте осторожны с предложениями о скидках или срочных акциях, где необходимо ввести промокод или озвучить код подтверждения из СМС. Не передавайте свои личные данные и реквизиты банковских карт незнакомым лицам, особенно в сообщениях на досках объявлений, — добавил Щербаченко.

Он напомнил, что в России за мошенничество предусмотрена уголовная ответственность. По словам экономиста, в зависимости от тяжести преступления аферисты могут получить наказание в виде штрафа или до 10 лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что мошенники начали похищать персональные данные и деньги россиян под видом онлайн-продажи полисов ОСАГО. По данным МВД, злоумышленники регистрируют доменное имя, напоминающее адрес сайта одной из крупных страховых компаний, однако размещают под ним фишинговый ресурс.

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