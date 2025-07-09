Россиянам раскрыли новую схему мошенников, «продающих» полисы ОСАГО

Мошенники начали похищать персональные данные и средства россиян под видом онлайн-продаж полисов ОСАГО, пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД России. Злоумышленники регистрируют доменное имя, содержащее в названии слово osago и напоминающее название одной из крупных страховых компаний. Под ним размещается фишинговый ресурс, внешне практически идентичный оригинальному сайту.

Для того чтобы якобы рассчитать стоимость услуги по страхованию, аферисты предлагают заполнить анкету, в которой нужно указать имя, дату рождения, а также номер водительского удостоверения, сведения об автомобиле, номер телефона и электронную почту. После введения данных потенциальной жертве предлагают оплатить электронный полис с помощью банковской карты.

Для этого необходимо указать номер карты, дату окончания ее действия и CVC/CVV-код. В случае успеха мошенники перенаправляют жертву на поддельную страницу подтверждения оплаты, где просят ввести полученный от банка код подтверждения. Затем они обходят двухфакторную аутентификацию и получают доступ к деньгам.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко рассказал, что мошенники воруют личные данные посредством онлайн-продажи поддельных полисов ОСАГО, чтобы использовать полученную информацию в новых махинациях. По его словам, чтобы не стать жертвой таких действий, необходимо проверять URL-адрес сайта. Также эксперт рекомендовал избегать перехода по ссылкам из подозрительных сообщений или писем.