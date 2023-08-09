Хирург рассказал, у кого из жителей Нагасаки было больше шансов выжить Хирург Умнов заявил, что при взрыве в Нагасаки выжили жители окраин

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При взрыве американской ядерной бомбы в Нагасаки в 1945 году выжили те, кто жил далеко от эпицентра, сообщил NEWS.ru хирург Александр Умнов. Однако, по его словам, десятки тысяч японцев умерли от последствий бомбардировок, в том числе из-за воздействия радиации, хотя сам взрыв они пережили.

Вероятно, японцы, находившиеся в 1 км от места взрыва, могли выжить с вероятностью 10%, если находились в бункере, подвалах, зданиях с прочными, толстыми железобетонными стенами, перекрытиями. И то вряд ли, так как бомба взорвалась в промышленном районе. В 5 км шансы увеличились бы примерно до 50%, — сообщил он.

По его мнению, жители Нагасаки, находившиеся в эпицентре взрыва, скорее всего погибли мгновенно и от них ничего не осталось, они буквально испарились, даже не поняв, что произошло, так как, по некоторым предположениям, температура в эпицентре взрыва достигала миллионов градусов. Таким образом, все происходит настолько быстро, что мозг не успевал сообщить человеку, что ему больно.

Низменности, холмы, траншеи, подвалы, могли спасти от ударной волны и светового излучения. Железобетон — уменьшит воздействие гамма-лучей. Если, конечно, подобные укрытия и сооружения не были завалены обломками. За городом можно было спастись в оврагах и лесах (за 300 метров от дорог и опушек, так как деревья могут снизить взрывную волну), — сообщил он.

США провели атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в конце Второй мировой войны с целью ускорить капитуляцию Японии. Непосредственно от взрыва погибли до 40 тысяч человек. Это два исключительных в истории случая боевого применения ядерного оружия. Одна из выживших в Хиросиме Митико Кодама рассказала, что она пережила в те страшные дни, какие последствия ощутила на своем здоровье и как событие, на которое она не могла повлиять, сказалось на ее судьбе.