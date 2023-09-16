Россия помогла создать в Африке военный альянс Нигер, Буркина-Фасо и Мали создают военный альянс после встречи с Евкуровым

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Ассими Гоита

Нигер, Буркина-Фасо и Мали подписали хартию, учреждающую Альянс государств Сахели (АЕС) с целью создания системы коллективной обороны, сообщил временный президент Мали Ассими Гоита в своем аккаунте в Twitter (X). Этот документ также включает в себя механизм «взаимопомощи на благо наших народов», подчеркнул Гоита.

Решение о создании Альянса государств Сахели было принято в контексте переговоров, которые проходили между делегацией Министерства обороны России и представителями Мали, Буркина-Фасо и Нигера. В начале сентября этого года российская военная делегация, возглавляемая заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым, посетила Буркина-Фасо. В ходе диалога с президентом этой страны Ибрагимом Траоре обсуждалось военно-техническое сотрудничество, включая подготовку военных кадров из Буркина-Фасо в России, в том числе летных специалистов.

16 сентября состоялись закрытые переговоры Евкурова с президентом Мали Ассими Гоитой и министром обороны Нигера Салифой Моди, сообщало гостелевидение Мали.

Ранее уже сообщалось, что в Сети появились фото генерала Сергея Суровикина из Алжира. Это первое появление генерала после того, как он исчез из публичного пространства на фоне попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Минобороны РФ не комментировало информацию о поездке Суровикина.