Появились фото генерала Суровикина из Алжира

Фото: МО РФ

Сергей Суровикин

Эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин опубликовал в своем Telegram-канале фотографии экс-командующего объединенной группировкой войск, генерала «Армагеддона» Сергея Суровикина. По его информации, военачальник находится в Алжире.

Генерал Суровикин и другие представители Министерства обороны в Алжире, — подписал фотографию Рожин.

Ранее Блогер Сергей Колясников опубликовал фото Суровикина и рассказал, что генерал в настоящее время находится за границей. Минобороны РФ эти данные не подтвердило.

Информации о местонахождении Суровикина не было на протяжении почти двух месяцев. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». По информации газеты The New York Times, генерал знал о готовящейся попытке мятежа ЧВК «Вагнер» и даже помогал «оркестру» в конце июня текущего года. По данным американского издания, некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны России. Официального подтверждения этих данных не было.

Телеведущая Ксения Собчак 4 сентября опубликовала фото генерала на улице в Москве, на котором он запечатлен вместе с супругой.