Блогер Колясников сообщил об отъезде Суровикина за границу URA.RU: блогер Колясников сообщил об отъезде Суровикина за границу

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Сергей Суровикин

URA.RU со ссылкой на блогера Сергея Колясникова (Zergulio) сообщает, что экс-командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин находится за границей. По информации издания, блогер опубликовал фотографию генерала на совещании «вне России».

На фотографии Суровикин. У людей различные версии, но это не Россия, — сообщил Колясников.

Информации о местонахождении Суровикина не было на протяжении почти двух месяцев. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер». Телеведущая Ксения Собчак 4 сентября опубликовала фото генерала на улице в Москве, на котором он запечатлен вместе с супругой.

По информации газеты The New York Times, генерал знал о готовящемся мятеже ЧВК «Вагнер» и даже помогал мятежникам. По данным зарубежного издания, некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководство Минобороны. Официального подтверждения этих данных не было.

Министра обороны России Сергея Шойгу спросили об уголовном преследовании генерала Суровикина 4 сентября после пресс-конференции по итогам российско-турецких переговоров в Сочи. Глава ведомства промолчал после этого вопроса от корреспондента. Позднее на аналогичный вопрос не стал отвечать и пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков.