В ссылке, в Сирии или на СВО: где сейчас находится Сергей Суровикин Опрошенные NEWS.ru эксперты предположили, что могло случиться с пропавшим генералом

Фото: Михаил Климентьев/РИА Новости

Суровикин осудил попытку мятежа и призвал командиров и бойцов группы «Вагнер» подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем

Почти два месяца нет официальной информации о местонахождении заместителя командующего Объединенной группировкой российских войск на Украине генерала армии Сергея Суровикина. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России. Его бывший командующий, генерал-полковник Валерий Марченков не стал раскрывать, какие задачи сейчас выполняет Суровикин, но подчеркнул, что в ВС РФ ждут его возвращения. Где может находиться Суровикин, что с ним и куда он пропал — в материале NEWS.ru.

Кто такой Суровикин

В июне прошлого года Минобороны России назначило генерала Суровикина с позывным «Армагеддон» командующим Южной группы российских войск. Через несколько месяцев его переназначили командующим Объединенной группировкой войск на Украине. Построенная под его руководством «линия Суровикина», по признанию западных аналитиков, сейчас препятствует «контрнаступлению» ВСУ и мешает им прорвать оборону российской армии.

В январе президент России Владимир Путин назначил командующим группировкой войск главу Генштаба ВС РФ генерала Валерия Герасимова, а Суровикин стал его заместителем. В мае журнал The Economist отметил, что Суровикин уже несколько лет «представляет интересы» группы «Вагнера» в Минобороны России. Издание отмечало, что бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК «Вагнер», критиковал Герасимова и министра обороны Сергея Шойгу, а Суровикина поддерживал.

24 июня в России произошла попытка мятежа ЧВК «Вагнер», который закончился передислокацией подразделений на территорию Белоруссии. Через несколько дней пресс-служба компании «Конкорд» опубликовала заявление Пригожина, который сообщил, что «вагнеровцы» выдвинулись в сторону Москвы для демонстрации протеста, а не свержения власти в России.

Возможно, что Суровикин на настоящий момент находится в немилости российских властей, ответил NEWS.ru президент Академии геополитических проблем РФ, генерал-полковник Леонид Ивашов. По его словам, если Суровикин действительно был заодно с Пригожиным, значит, у него мог быть конфликт с Шойгу, что, естественно, позволяет предполагать его нахождение в опале.

Между Суровикиным и официальными властями действительно может быть какой-то конфликт, такое мнение имеет место быть, заявил NEWS.ru военный эксперт Александр Алесин. По его словам, если противоречия действительно существуют, то очевидно их необходимо погасить ради успехов в СВО.

«Такой конфликт с серьезно ослабляет возможности вооруженных сил РФ в СВО, потому что всякий разрыв командования во время войны и подрыв основ единоначалия чревато неудачами на фронте», — сказал Алесин.

Фото: МО РФ Генерал Сергей Суровикин

Когда Суровикина видели в последний раз

24 июня Суровикин осудил попытку мятежа и призвал командиров и бойцов группы «Вагнер» подчиниться воле президента и решить вопрос мирным путем. После этого генерала никто не видел. Исчезновение Суровикина «вызвало недоумение», но личный состав армии «ждет, когда он вернется и снова будет командовать войсками», заявил его бывший командир Марченков в интервью URA.ru.

Газета The New York Times написала, что Суровикин знал о готовящемся восстании и несмотря на осуждение даже помогал организаторам переворота. Издание отмечает, что некоторые командиры согласились стать частью заговора, чтобы сменить руководства Минобороны.

Какие есть версии исчезновения Суровикина

За это время появилось множество версий, куда мог пропасть Суровикин. Газета Financial Times (FT) со ссылкой на три источника, знакомые с ситуацией, сообщила, что генерал задержан для допроса и пока непонятно, какие обвинения будут выдвинуты против него.

Неназванные «представители московской элиты» заявили FT, что президент Владимир Путин «начал операцию по зачистке высшего звена служб безопасности» с целью «подавить критику, навести порядок и восстановить свое господство». Источник FT сообщил, что Суровикина нет дома. «Нет никаких контактов ни с ним, ни с его охраной, ни с его адъютантом», — подчеркнул он.

Из российских политиков первым прокомментировал исчезновение Суровикина председатель комитета Госдумы по обороне генерал-полковник Андрей Картаполов, Он заявил, что Суровикин просто отдыхает и пока недоступен.

Фото: МО РФ «Линия Суровикина», по признанию западных аналитиков, по сей день препятствует контрнаступлению ВСУ

Где на самом деле находится Суровикин

Суровикин — человек стратегического масштаба, его интеллект и опыт необходим на фронте, рассказал в беседе с NEWS.ru Ивашов. Он предположил, что Суровикин сейчас работает где-то в зоне СВО или штабе.

«Его обязанность — разрабатывать планы боевых действий, оперативно-тактические модели и управлять войсками, которые ему доверены, а не с прессой общаться. Для этого есть другие люди. Вот он и выполняет свои обязанности», — сказал Ивашов.

Практика показала, к чему приводит публичное противодействие на примере Пригожина и Шойгу, отметил эксперт. Он предположил, что теперь генералы, по всей видимости, будут говорить меньше — «будут докладывать по команде, как положено».

Суровикина специально не светят в публичном пространстве, чтобы в СМИ утихла шумиха после попытки мятежа, рассказал NEWS.ru Алесин. По его словам, генерал был близким соратникам Пригожина из-за чего подвергся серьезной критике в целом ряде российских СМИ.

«Но Суровикин продолжает оставаться командующим военно-космических сил. Полагаю, что временно, пока не определится его дальнейшая служебная карьера, он может действительно находиться на отдыхе по рекомендации вышестоящего руководства», — сказал Алесин.

Эксперт допустил, что Суровикин занимается подготовкой сил, которые будут введены в бой и прорвут украинскую оборону в ходе ожидаемого наступления на Украине через несколько месяцев. По его словам, на настоящий момент российская армия накапливает человеческий потенциал, технику, ресурсы, чтобы осуществить стратегическое наступление, а компетенции генерала, который руководил созданием оборонительной «линии Суровикина», могли бы быть очень полезны.

Депутат Госдумы Виктор Соболев сказал NEWS.ru, что генерал Сергей Суровикин отстранен от СВО. Он не назвал причины такого решения.

«Я его знал, как нормального командира дивизии, он дослужился до главкома ВКС. Не знаю, где он сейчас. Я же не следователь», — добавил Соболев.

По его словам, если к Суровикину нет серьезных претензий, то он может быть полезен в армии, но в любом случае это компетенция Верховного главнокомандующего Владимира Путина.

Мог ли Сергей Суровикин покинуть Россию

«Если учесть прошлое генерала Суровикина, который неоднократно бывал в командировках в Сирии, я полагаю, что возможно, его опыт может быть использован там», — предполагает Алесин. Он отметил, что сейчас происходит активизация американских войск, которые провоцируют российские силы на ответные действия.

«Американцы пытаются использовать остатки джихадистов, которые под их прикрытием вынудят Россию каким-то образом распылить свои силы и ресурсы от Украины, где ВСУ находятся в тяжёлом положении», — сказал Алесин.

При этом он не исключил, что Суровикина могли отправить в ссылку в Сирию, но назвал эту версию маловероятной.

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