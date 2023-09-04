Собчак показала первое за полгода фото Суровикина Собчак опубликовала фото генерала Суровикина с женой

Фото: kremlin.ru

Сергей Суровикин

Журналистка Ксения Собчак опубликовала в Telegram-канале «Кровавая барыня» первую за полгода фотографию экс-командующего объединенной группировкой войск Сергея Суровикина. На снимке генерал идет по улице в Москве вместе с супругой.

Генерал Сергей Суровикин вышел. Жив, здоров, дома, с семьей, в Москве, — написала Собчак.

О местонахождении Суровикина не было официальной информации на протяжении почти двух месяцев. Он исчез из публичного пространства сразу после попытки мятежа ЧВК «Вагнер» в России. 22 августа экс-главред «Эха Москвы» Алексей Венедиктов (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) подтвердил информацию об отставке Суровикина. Он отметил, что сообщения Telegram-каналов об отстранении Суровикина, которые ссылались на его слова, соответствуют действительности.

Позднее стало известно, что временно исполняющим обязанности главкома ВКС России назначен начальник Главного штаба ВКС генерал Виктор Афзалов. Почему «генерала Армагеддона» могли отстранить и куда он пропал — в материале NEWS.ru.