В Германии указали на угрозу для США из-за наступления ВС России в Донбассе

В Германии указали на угрозу для США из-за наступления ВС России в Донбассе BZ: наступление ВС России в Донбассе угрожает экономическим интересам США

Ужесточение позиции США по поставкам оружия Украине угрожает экономическим интересам Вашингтона на фоне успехов ВС России в ходе специальной военной операции, сообщает Berliner Zeitung. По данным немецкого издания, взятие под контроль донбасских месторождений лития станет «горькой потерей» для американской экономики.

Продвижение России вдоль более чем 1200-километровой линии фронта вынуждает США вновь усилить противовоздушную оборону Украины, — говорится в публикации.

Киев отчаянно просит Вашингтон ускорить и расширить поставки оружия. Но пока они остаются под вопросом, уточнили и в Berliner Zeitung.

Ранее аналитик CNN Ник Патон Волш заявил, что предстоящие месяцы для Украины будут «критическими и непредсказуемыми» даже на фоне возобновления военной помощи США. Украина нуждается в дополнительных системах противовоздушной обороны Patriot, так как противостоять российским баллистическим ракетам способны только они.

Британская газета Financial Times также сообщила, что ВС России продвигаются на линии боевого соприкосновения «самыми быстрыми темпами с ноября». По оценке издания, прекращение поставок оружия США произошло «в критический момент» конфликта.