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08 июля 2025 в 11:18

В Британии заявили о «критическом моменте» наступления ВС России на Украине

FT: российская армия продвигается на Украине самыми быстрыми темпами с ноября

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ

ВС России продвигаются на линии боевого соприкосновения «самыми быстрыми темпами с ноября», сообщает газета Financial Times. По оценке британского издания, прекращение поставок оружия США произошло «в критический момент» конфликта.

Войска Москвы также продвигаются на полях сражений на востоке страны самыми быстрыми темпами с ноября, – говорится в публикации.

Ранее стало известно, что Минобороны США приостановило поставки Киеву ракет для систем ПВО и высокоточных боеприпасов. В Пентагоне российским журналистам заявили, что американские ВС «полностью оснащены для сдерживания угрозы».

Позже СМИ сообщили, что США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи представителей Вашингтона и Киева в Риме 10–11 июля. Переговоры проведут министр обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента США Кит Келлог.

Президент США Дональд Трамп также заявил, что Вашингтон намерен возобновить поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что Киев должен иметь возможность обороняться. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила, что пауза в поставках вооружений Украине связана с проверкой. Она добавила, что пересмотр поставок американского оружия и военной техники за рубеж касается всех стран и регионов.

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