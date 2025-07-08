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08 июля 2025 в 08:21

В США рассказали, когда может возобновиться поставка оружия Украине

Politico: США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи в Риме

Фото: Airman 1st Class Cydney Lee/Keystone Press Agency/Global Look Press

США могут возобновить поставки оружия Украине после встречи представителей Вашингтона и Киева в Риме 10–11 июля, сообщила газета Politico. В Италии проведут переговоры министр обороны Украины Рустем Умеров и спецпосланник президента Соединенных Штатов Кит Келлог.

Газета отметила, что на другой неделе также пройдут встречи в Киеве. Журналисты добавили, что в Риме не планировалось обсуждение военной помощи Украине, так как переговоры там готовились до появления информации о приостановке поставок Киеву.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон намерен возобновить поставки оружия Украине. Он подчеркнул, что Киев должен иметь возможность обороняться. Также пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт объяснила, что пауза в поставках вооружений Украине связана с проверкой. Она добавила, что пересмотр поставок американского оружия и военной техники за рубеж касается всех стран и регионов.

При этом газета The Wall Street Journal сообщила, что Трамп в ходе разговора с украинским лидером Владимиром Зеленским пообещал направить столько военной помощи ВСУ, сколько Вашингтон сможет выделить. По словам представителя Пентагона, процесс передачи техники и ресурсов пока не возобновлен.

США
Украина
поставки оружия
Кит Келлог
Рустем Умеров
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