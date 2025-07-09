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09 июля 2025 в 11:10

Эксперт дал прогноз по ценам на квартиры на ближайшие месяцы

Эксперт Зайцев: цены на новостройки будут расти в пределах инфляции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причин для резкого падения цен на квартиры в России нет, заявил NEWS.ru директор по продажам риелторской компании «Этажи» Сергей Зайцев. По его словам, цены на новостройки будут расти в пределах инфляции. При этом застройщики будут делать скидки на отдельные лоты, считает эксперт.

Резкого падения вниз мы точно не ждем, потому что для этого нет причин. цены на новостройки будут расти в пределах инфляции. Возможны какие-то скидки, разовые акции от застройщиков на конкретные лоты, но никакого обвала цен не будет, — сказал Зайцев.

При этом резких скачков цен вверх в текущих реалиях не будет из-за заградительных рыночных ставок на ипотеку, добавил он. По словам эксперта, в настоящее время застройщики сильно сокращают запуски новых проектов, что в долгосрочной перспективе может сформировать дефицит доступного предложения и спровоцировать дальнейший рост цен.

Ранее сообщалось, что 33 российских региона столкнулись с переизбытком предложения на рынке новостроек. Согласно результатам исследования ЕРЗ.РФ, наиболее уязвимыми оказались Орловская, Пензенская и Челябинская области, а также Красноярский край и Карачаево-Черкесия. В этих регионах зафиксирован максимальный риск перенасыщения рынка.

Еще 28 регионов, включая Краснодарский край, Дагестан, Ставропольский край, Свердловскую и Ленинградскую области, а также Крым, оказались в группе с достаточно высоким риском. В Московской области, Приморском крае и Санкт-Петербурге риск оценивается как средний.

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Наталья Петрова
Н. Петрова
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