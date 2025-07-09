В Китае резко ответили на призыв фон дер Ляйен не сотрудничать с Россией МИД КНР: третьи стороны не должны вмешиваться в сотрудничество Пекина и Москвы

Сотрудничество Пекина и Москвы не должно подвергаться вмешательству третьих сторон, заявила представитель МИД КНР Мао Нин. По ее словам, которые приводит ТАСС, такое взаимодействие не направлено против других стран. Так она прокомментировала призыв главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен ограничить сотрудничество с РФ.

Сотрудничество между Китаем и Россией не направлено против третьих сторон и не должно подвергаться вмешательству третьих сторон, — сказала Мао Нин.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения Китая с Евросоюзом будут зависеть от позиции Пекина по Украине. Она раскритиковала КНР за сотрудничество с Россией и отметила, что страна якобы поддерживает «военную экономику» РФ.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что фон дер Ляйен занимается провокациями, когда обвиняет Китай в военной поддержке России. По его словам, подобные нападки давно надоели Пекину, поэтому власти КНР не будут обращать на них внимание. Он добавил, что конфликт на Украине был бы давно завершен, если бы Европа не снабжала Украину вооружением.