Китай предостерегли от сотрудничества с Россией Фон дер Ляйен потребовала от Китая ограничить сотрудничество с Россией

Отношения Китая с Евросоюзом будут зависеть от позиции Пекина по Украине, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Она раскритиковала КНР за сотрудничество с Россией и заявила, что страна поддерживает «военную экономику» РФ, сообщает телеканал N-tv.

Мы знаем, что непоколебимая поддержка России со стороны Китая вызывает рост нестабильности и опасности для Европы. Мы можем сказать, что Китай фактически способствует военной экономике России, и мы не можем этого принять, — сказала фон дер Ляйен.

Если Пекин настаивает на защите международного порядка, ему следует «однозначно осудить грубое нарушение Россией суверенитета Украины» и «действовать соответственно», заключила глава Еврокомиссии.

Ранее доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев заявил, что США и Евросоюзу рано или поздно придется принять условия стран — участниц БРИКС. По его словам, время, когда они диктовали условия, уже давно кануло в прошлое. По его словам, теперь именно Россия, Китай и Индия будут определять условия глобального экономического сотрудничества.