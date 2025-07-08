США и Евросоюзу рано или поздно придется принять условия стран — участниц БРИКС, заявил доцент ИМЭБ экономического факультета РУДН Хаджимурад Белхароев. По его словам, которые приводит РИА Новости, время, когда они диктовали условия, уже давно кануло в прошлое.

Белхароев указал, что особую роль в объединении играют Россия, Китай и Индия. По его словам, теперь именно эти страны будут определять условия глобального экономического сотрудничества.

БРИКС превращается в мощный центр мировой экономики, демонстрируя впечатляющие показатели. Так, на страны объединения приходится 40% глобального ВВП, 45% мировых запасов нефти, половина всего производимого на планете продовольствия, а также львиная доля добычи стратегических и высокотехнологичных металлов.

Независимый инвестиционный эксперт Руслан Пичугин также считает, что новые экономические реалии рано или поздно приведут к пересмотру устоявшихся правил игры. Он подчеркнул, что эти изменения не радикальны, а вполне закономерны.

Все устали от неравного доступа к финансированию, завуалированной зависимости от западной экономической повестки и попыток использовать финансовые институты для политического давления. Пересмотр правил игры — не радикальный, а вполне логичный и своевременный шаг, — он.

Ранее журналисты The Telegraph констатировали, что пошлины американского президента Дональда Трампа против членов БРИКС не окажут сильного влияния на экономику России, но при этом ударят по самим США. Издание отмечает, что высокие цены на товары из стран Блока только ускорят производственные достижения РФ.