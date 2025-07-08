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08 июля 2025 в 16:26

«Надоело»: депутат о требованиях ЕС к Китаю прекратить помощь России

Депутат Чепа назвал провокацией обвинения Евросоюза в адрес КНР из-за помощи РФ

Урсула фон дер Ляйен Урсула фон дер Ляйен Фото: Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен занимается провокациями, когда обвиняет Китай в военной поддержке России, заявил NEWS.ru первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. По его словам, подобные нападки давно надоели Пекину, поэтому власти КНР не будут обращать на них внимание.

Мы уже не первый раз слышим такие обвинения в адрес Китая, и Пекин неоднократно отрицал военную помощь Москве. То, что Китай очень активно сотрудничает с Россией, это правда. А то, что военную помощь оказывает, КНР не подтверждает. С больной головы, что называется, на здоровую. Все заявления Урсулы носят провокационный характер. Это настолько надоело Китаю, что вряд ли там придают серьезное значение таким заявлениям, — сказал Чепа.

Он добавил, что конфликт на Украине был бы давно завершен, если бы Европа не снабжала Украину вооружением. Кроме того, считает депутат, кризис в стране начался еще в 2014 году по вине Евросоюза.

Ранее Урсула фон дер Ляйен заявила, что отношения Китая с Евросоюзом будут зависеть от позиции Пекина по Украине. Она раскритиковала КНР за сотрудничество с Россией и отметила, что страна поддерживает «военную экономику» РФ.

Китай
Евросоюз
Украина
Урсула фон дер Ляйен
Виктория Молчанова
В. Молчанова
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
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