Лавров назвал саммит G20 успехом

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Лавров

Саммит G20 в Нью-Дели оказался успешен, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, возглавивший российскую делегацию на мероприятии. По его словам, которые приводит ТАСС, эта встреча стала «переломной».

Саммит, конечно же, — безусловный успех, прежде всего индийского председательства, но и всех нас, — сказал Лавров.

Глава МИД РФ высказал мнение, что «двадцатка» переживает внутреннюю реформу, что проявилось в активизации стран-участниц от Глобального Юга, при ведущей роли Индии добивавшихся учета своих интересов в договоренностях, которые в итоге вошли в декларацию саммита. По словам Лаврова, «весь пафос договоренностей», которые касаются G20, заключается в том, что Глобальный Юг хочет укрепить свою роль в механизмах глобального управления, чтобы она «адекватно отражала его вес» в мировых делах, в том числе в сфере экономики.

Министр иностранных дел РФ ожидает, что итоги встречи в Нью-Дели придадут позитивный импульс усилиям по реформе МВФ и ВТО. Он также констатировал, что Западу не удалось «украинизировать» повестку саммита, а сама Украина упомянута в декларации в контексте необходимости урегулирования всех конфликтов.

Ранее доверенное лицо премьер-министра Индии в G20 Амитабх Кант рассказал, что переговоры по согласованию декларации саммита в Нью-Дели продлились почти 200 часов. По его словам, самым сложным стало достижение консенсуса по геополитическим вопросам, касающимся России и Украины.

Следующий саммит G20 состоится осенью 2024 года в Бразилии. Президент страны Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что на бразильскую встречу «двадцатки» собираются пригласить президента РФ Владимира Путина, которого он пообещал не арестовывать, если тот согласится приехать. Ранее глава МИД Бразилии Мауро Виейра заявлял, что страна признает юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС), в марте выдавшего ордер на арест Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой по обвинению в незаконном вывозе украинских детей.