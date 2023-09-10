Путина пообещали не арестовывать в Бразилии Президент Бразилии исключил арест Путина на саммите G20 в 2024 году

Фото: Filipe Bispo/dpa/Global Look Press

Луис Инасиу Лула да Силва

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что президента РФ Владимира Путина не арестуют в его стране в случае визита для участия в саммите G20 в Рио-де-Жанейро в 2024 году, передает Reuters. В кулуарах встречи Группы двадцати в Нью-Дели бразильский лидер сообщил, что Путину направят приглашение на саммит в следующем году.

Я считаю, что Путин может легко поехать в Бразилию. Что я могу вам сказать, так это то, что если я буду президентом Бразилии, а он приедет в Бразилию, его ни за что не арестуют, — заверил Лула да Силва.

Президент Бразилии добавил, что сам планирует посетить Россию для участия в саммите БРИКС, который должен пройти в 2024 году в Казани перед саммитом G20 в Рио. Лула да Силва выразил надежду, что в мероприятии также почувствуют и все остальные лидеры «двадцатки».