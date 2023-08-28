Песков рассказал, когда Путин совершит поездки за рубеж Песков сообщил, что осенью у Путина планируются международные поездки

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин планирует осенью совершить международные визиты, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос, отправится ли президент за рубеж после выдачи Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест, передает ТАСС. Представитель Кремля добавил, что проинформирует об этом в соответствующие сроки.

Планируются. Осенью планируются. Мы будем в соответствующие сроки об этом вас информировать, — сказал Песков.

17 марта МУС выдал ордер на арест Путина. Кроме того, аналогичное решение было принято в отношении уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. В МУС заявили, что основанием для возбуждения дела послужили сведения о «перемещении детей с Украины в Россию». Глава конституционного комитета Совфеда РФ Андрей Клишас заявил, что России нужно немедленно выдать ордер на арест всех судей Международного уголовного суда.

Ранее представитель главы Генассамблеи ООН Полина Кубияк сообщила, что решение МУС о выдаче ордера на арест российского лидера не влияет на статус РФ в организации. Более того, председатель Генассамблеи Чаба Кереши готов провести встречу с Путиным, отметила она.