Стало известно, какую страну Путин может посетить осенью Bloomberg: Путин в октябре приедет в Китай на форум «Пояс и путь»

Фото: Kremlin.ru

Владимир Путин

Президент РФ Владимир Путин в октябре планирует посетить Китай для участия в форуме «Пояс и путь» («Один пояс, один путь»), сообщил Bloomberg со ссылкой на источники. Это может стать первой зарубежной поездкой российского лидера с момента выдачи Международным уголовным судом ордера на его арест.

Кремль готовит визит Путина в Китай для участия в форуме «Один пояс, один путь» в октябре, по словам трех человек, знакомых с этим вопросом, которые попросили не называть их имен, поскольку вопрос является деликатным. Путин принял приглашение председателя КНР Си Цзиньпина на мероприятие, сообщил один из источников, — говорится в публикации.

После того, как 17 марта МУС выдал ордер на арест Путина, президент РФ не поехал на саммит БРИКС в ЮАР, состоявшийся 22-24 августа, в котором принял участие по видеосвязи, но на очных встречах Россию представлял министр иностранных дел Сергей Лавров. В сентябре глава МИД РФ также возглавит делегацию на саммите G20 в Индии, хотя она не является участницей МУС. Кроме того, в августе ожидался визит Путина в Турцию, но впоследствии президент страны Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что сам прилетит на переговоры в Сочи.

В последний раз Путин посещал Китай в феврале 2022 года, менее чем за три недели до начала спецоперации на Украине. Тогда российский лидер посетил церемонию открытия Олимпиады в Пекине и провел переговоры с Си Цзиньпином.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что осенью у Путина запланированы поездки за рубеж. Представитель Кремля не уточнил, в какие страны готовятся визиты.