Стало известно, сколько времени заняло согласование декларации G20 Шерпа Индии: переговоры по согласованию декларации G20 длились около 200 часов

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Переговоры по согласованию декларации G20 продлились около 200 часов, заявил шерпа (доверенное лицо) Индии в «Большой двадцатке» Амитабх Кант в Twitter (X). По его словам, сложнее всего было достичь консенсуса по ряду геополитических вопросов, связанных с украинским конфликтом.

Как он уточнил в интервью телеканалу NDTV, разногласия обсуждались девять месяцев.

Самой сложной частью всей встречи «Большой двадцатки» было достижение консенсуса по геополитическим вопросам (Россия — Украина). Это было сделано за 200 часов непрерывных переговоров, 300 двусторонних встреч, 15 проектов, — написал Кант.

Саммит G20 в 2023 году проходит в столице Индии 9–10 сентября, российскую делегацию на ней возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш заявила, что саммит в индийском Нью-Дели стал одним из самых сложных для G20, в том числе из-за разногласий на тему украинского кризиса, а также ряда других вопросов, в числе которых изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам. По ее словам, страны G20 условились работать в едином ключе по урегулированию любых конфликтов во всем мире.

До этого стало известно, что страны «Большой двадцатки» по итогам саммита приняли общую декларацию, где решили создать новую рабочую группу по защите прав женщин. Кроме того, лидеры стран G20 призвали к полному выполнению условий по зерновой сделке, в частности обеспечению поставок российских удобрений.