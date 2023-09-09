Лидеры G20 призывают к полному выполнению зерновой сделки

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Лидеры стран «Большой двадцатки» по итогам саммита в Нью-Дели приняли общую декларацию, где призвали к полному выполнению зерновой сделки, в частности обеспечению поставок российских удобрений, пишет РИА Новости. Мероприятие проходит в столице Индии 9–10 сентября, российскую делегацию на ней возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мы <...> призываем к их полной, своевременной и эффективной имплементации (соглашений, связанных с зерновой сделкой. — NEWS.ru) для обеспечения немедленных и непрерывных поставок зерна, продовольствия и удобрений из РФ и с Украины, — говорится в тексте.

Ранее сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уговаривает лидеров стран «Большой двадцатки» выполнить требования России ради возобновления зерновой сделки. При этом по большей части глава государства просит коллег ослабить санкции в отношении РФ.

Также Эрдоган призывает лидеров стран G20 приложить усилия и повлиять на то, чтобы лондонская компания Lloyd’s застраховала российские продовольствие и удобрение. Речь в том числе идет и о переподключении РФ к системе SWIFT.

До этого агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову заявило, что SWIFT выразил готовность подключить «дочку» Россельхозбанка к системе в течение 30 дней. По словам представителей сообщества, она может подать заявку на основании своего статуса эмитента долговых ценных бумаг.