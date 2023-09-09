Стало известно, на что пошел Эрдоган ради зерновой сделки Bloomberg: Эрдоган уговаривает страны G20 ослабить санкции ради зерновой сделки

Фото: IMAGO/Turkish presidency apaima/Global Look Press

Реджеп Эрдоган

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уговаривает лидеров стран «Большой двадцатки» выполнить требования России ради возобновления зерновой сделки, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По их словам, по большей части глава государства просит коллег ослабить санкции в отношении РФ.

Турция говорит своим коллегам, что способ возобновить сделку — это ослабить некоторые санкции, которые, по утверждению Москвы, мешают ей импортировать сельскохозяйственное оборудование, такое как тракторы или запасные части, — сообщает издание.

Также Эрдоган призывает лидеров стран G20 приложить усилия и повлиять на то, чтобы лондонская компания Lloyd’s застраховала российские продовольствие и удобрение. Речь в том числе идет и о переподключении РФ к системе SWIFT.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на конфиденциальное письмо генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша главе МИД РФ Сергею Лаврову заявило, что SWIFT выразил готовность подключить «дочку» Россельхозбанка к системе в течение 30 дней. По словам представителей сообщества, она может подать заявку на основании своего статуса эмитента долговых ценных бумаг. Подключение к системе позволит филиалу осуществлять транзакции по сделкам с продовольствием и удобрениями.