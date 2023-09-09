Шерпа РФ на G20: саммит в Нью-Дели стал одним из самых сложных в истории

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Саммит в индийском Нью-Дели стал одним из самых сложных для G20, в том числе из-за разногласий на тему украинского кризиса, а также ряда других вопросов, в числе которых изменение климата и переход к низкоуглеродным энергетическим системам, заявила шерпа России в «Большой двадцатке» Светлана Лукаш. По ее словам, которые приводит ТАСС, страны G20 условились работать в едином ключе по урегулированию любых конфликтов во всем мире.

Я считаю, что это был, наверное, один из самых сложных саммитов «Группы двадцати» за почти пятнадцатилетнюю историю существования форума на уровне лидеров. <...> По украинскому сюжету были очень сложные переговоры, и прежде всего сработала, наверное, коллективная позиция стран БРИКС и других партнеров, — сказала Лукаш.

Мероприятие проходит в столице Индии 9–10 сентября, российскую делегацию на ней возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее стало известно, что страны «Большой двадцатки» по итогам саммита приняли общую декларацию, где решили создать новую рабочую группу по защите прав женщин. Первое заседание группы планируется во время председательства Бразилии в G20 в 2024 году. Кроме того, лидеры стран G20 призвали к полному выполнению условий по зерновой сделке, в частности обеспечению поставок российских удобрений.

До этого сообщалось, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уговаривает лидеров стран «Большой двадцатки» выполнить требования России ради возобновления зерновой сделки. При этом по большей части глава государства просит коллег ослабить санкции в отношении РФ.