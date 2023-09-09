Страны G20 создадут новую рабочую группу по защите прав женщин

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Саммит G20 в Нью-Дели

Страны «Большой двадцатки» по итогам саммита в Нью-Дели приняли общую декларацию, где решили создать новую рабочую группу по защите прав женщин. Первое заседание группы планируется во время председательства Бразилии в G20 в 2024 году. Мероприятие проходит в столице Индии 9–10 сентября, российскую делегацию на ней возглавляет министр иностранных дел Сергей Лавров.

Мы согласны создать новую рабочую группу по расширению прав и возможностей женщин <...>, с нетерпением ожидаем созыва ее первого заседания во время председательства Бразилии в G20, — говорится в тексте.

Также лидеры стран G20 призвали к полному выполнению зерновой сделки, в частности обеспечению поставок российских удобрений. До этого стало известно, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уговаривает лидеров стран «Большой двадцатки» выполнить требования России ради возобновления черноморской инициативы. При этом по большей части глава государства просит коллег ослабить санкции в отношении РФ.

Тем временем Африканский союз стал новым постоянным членом «Большой двадцатки». На саммит G20 председателя организации пригласил премьер-министр Индии Нарендра Моди. Открывая заседание, он поприветствовал председателя, президента Коморских островов Азали Ассумани, после чего попросил проследовать его за круглый стол.