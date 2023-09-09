«Большая двадцатка» официально объявила нового постоянного участника Африканский союз стал постоянным членом G20

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Саммит G20 в Нью-Дели

Африканский союз стал новым постоянным членом «Большой двадцатки», сообщил в соцсети Twitter (X) представитель МИД Индии Ариндам Багчи. Дипломат уточнил, что это является ключевым результатом саммита, который завершится 10 сентября.

Африканский союз становится постоянным членом «Большой двадцатки». Ключевой результат [саммита], — сообщил Багчи.

На саммит G20 Африканский союз был приглашен по инициативе премьер-министра Индии Нарендры Моди. Открывая заседание, он поприветствовал председателя организации, президента Коморских островов Азали Ассумани, после чего попросил проследовать его за круглый стол. Для него уже была приготовлена табличка с надписью «Африканский союз».

Саммит G20 стартовал в Нью-Дели 9 сентября. На него приглашены лидеры всех стран организации, а также еще девять государств: Бангладеш, Египет, Испания, Маврикий, Нигерия, Нидерланды, ОАЭ, Оман и Сингапур. Во главе российской делегации на саммит отправился министр иностранных дел Сергей Лавров.

Ранее премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что «Большой двадцатке» не удалось достичь компромисса по украинскому вопросу из-за позиции Китая. Все переговоры в этом направлении проходят сложно, добавил политик.