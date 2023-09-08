Страны G20 не сумели достичь компромисса по вопросу Украины из-за Китая Сунак заявил об отсутствии у G20 единой позиции по украинскому вопросу

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Риши Сунак

Страны «Большой двадцатки» (G20) пока не сумели достичь компромисса по украинскому вопросу из-за позиции Китая, сообщает информационное агентство Bloomberg со ссылкой на заявление премьер-министра Великобритании Риши Сунака. По его словам, нынешние переговоры между чиновниками проходят сложно. Представители Китая также не согласны с другими участниками саммита по вопросам, связанным с климатом.

Мы еще не достигли цели, — заявил Сунак.

Предполагается, что причиной затянувшихся переговоров стала твердая позиция Германии, потребовавшей, чтобы G20 четко осудила действия России в рамках специальной военной операции на Украине. Однако не все участники саммита согласны на это. Компромисс в климатическом вопросе не был достигнут из-за отличающейся от европейской позиции России, Китая и Саудовской Аравии.

Как сообщалось ранее, президент России Владимир Путин не стал принимать участие в саммите «Большой двадцатки». Российскую сторону представляет глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков подчеркнул, что Путин также не будет общаться с участниками саммита по видеосвязи. Помимо Путина, от участия в саммите также отказался глава КНР Си Цзиньпин.