Выступление президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи не планируется, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, он и возьмет на себя всю основную работу.
Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел. Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наша шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряженной работе по согласованию документов, — сказал Песков.
Саммит G20 намечен на 9–10 сентября в Нью-Дели. Кроме лидеров стран «двадцатки» на него получили приглашения главы еще девяти государств: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Известно, что на саммите не будет председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.
Приоритетную тему на саммите G20 уже озвучили в Евросоюзе. Ею станет украинский конфликт и связанные с ним вопросы. Источники Bloomberg рассказали, что ЕС попробует воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на саммите G20.
Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин не координировали решения отказаться от визита на саммит G20 в Нью-Дели. По его словам, главы двух государств действуют, исходя из личных графиков.