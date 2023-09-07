Путин не будет выступать на саммите G20 по видеосвязи Песков: Путин не станет выступать на саммите G20 даже по видеосвязи

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Президент России Владимир Путин

Выступление президента России Владимира Путина на саммите «Большой двадцатки» по видеосвязи не планируется, заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По его словам, которые цитирует ТАСС, Россию на саммите будет представлять министр иностранных дел Сергей Лавров, он и возьмет на себя всю основную работу.

Нет, не планируется. Всю работу будет вести министр иностранных дел. Кроме того, на экспертном уровне, конечно, и наша шерпа, и наши эксперты принимают участие в весьма и весьма напряженной работе по согласованию документов, — сказал Песков.

Саммит G20 намечен на 9–10 сентября в Нью-Дели. Кроме лидеров стран «двадцатки» на него получили приглашения главы еще девяти государств: Бангладеш, Египта, Испании, Маврикия, Нигерии, Нидерландов, ОАЭ, Омана и Сингапура. Известно, что на саммите не будет председателя КНР Си Цзиньпина и президента РФ Владимира Путина.

Приоритетную тему на саммите G20 уже озвучили в Евросоюзе. Ею станет украинский конфликт и связанные с ним вопросы. Источники Bloomberg рассказали, что ЕС попробует воспользоваться отсутствием Путина и Си Цзиньпина на саммите G20.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин не координировали решения отказаться от визита на саммит G20 в Нью-Дели. По его словам, главы двух государств действуют, исходя из личных графиков.