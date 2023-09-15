Британия признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Боец ЧВК «Вагнер»

МВД Британии внесло ЧВК «Вагнер» в список террористических организаций. В ведомстве отметили, что активная поддержка деятельности ЧВК или участие в ней будет считаться в Королевстве уголовным преступлением.

ЧВК «Вагнер» была признана террористической организацией 15 сентября после внесения соответствующего указа на рассмотрение в парламент 6 сентября. Указ незамедлительно вступает в силу. Принадлежность к «Группе Вагнера» или ее активная поддержка станет уголовным преступлением в Великобритании, что грозит потенциальным тюремным заключением на срок до 14 лет, которое может быть назначено наряду со штрафом, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее глава Министерства внутренних дел Великобритании Суэлла Браверман заявила, что правительство намерено включить частную военную компанию «Вагнер» в перечень террористических организаций.

Объявление «Вагнер» организацией-террористом поставит ее участников вне закона на территории Великобритании. Также уголовному преследованию станет подвергаться помощь компании и одобрение ее деятельности со стороны третьих лиц и организаций. За это британское законодательство предполагает до 14 лет тюремного заключения. Любой актив на территории страны подлежит конфискации в случае обнаружения.

Ранее администрация Белого дома запросила у Конгресса США в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета $200 млн на противодействие ЧВК «Вагнер» в Африке. Часть этих средств также предназначается на борьбу с другими формированиями на континенте.