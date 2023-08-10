Байден запросил у конгресса $200 млн на борьбу с «Вагнером» в Африке

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден обратился конгрессу с запросом на дополнительные расходы в размере $40 млрд, чтобы помочь другим странам, сообщает Reuters. По данным агентства, из этой суммы $200 млн предназначаются на борьбу с ЧВК «Вагнер» и прочими формированиями в Африке.

Высокопоставленный представитель Белого дома уточнил агентству, что в сумму включены потребности на первый квартал 2024 финансового года. Американский президент уверяет, что кроме борьбы с «Вагнером» средства предстоит направить на международные нужды, обеспечение безопасности границ и ликвидацию последствий стихийных бедствий.

Республиканцы уже заявили, что запрос Байдена нарушает соглашение о лимите госдолга. По словам собеседника агентства, соглашение предусматривает запросы на экстренное финансирование.

Предстоит проделать большую работу, но мы надеемся на нашу способность объединиться,— подчеркнул он.

Ранее стало известно, что Джо Байден запросил у американского конгресса дополнительно $13,1 млрд на военную помощь Украине. Порядка $9,5 млрд пойдет на снаряжение для Украины и на восполнение запасов министерства обороны, а $3,6 млрд предназначаются на продолжающуюся военную, разведывательную и прочую оборонную поддержку.